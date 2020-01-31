Сестры-альбиносы с 12-летней разницей в возрасте показали, на какие чудеса способны гены. Их красота покорила весь интернет

22
3
6
4k

Нечасто на улице доводится встретить альбиноса, ведь это довольно редкое явление. Вот почему история двух сестер из Казахстана очаровала людей со всего света. Они родились в одной семье с разницей в 12 лет, но обе обладают невероятной внешностью.

Мы в AdMe.ru прямо залюбовались этими девочками. А теперь хотим представить их и вам.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Как думаете, стоит ли сестрам становиться моделями в будущем?

Фото на превью assel_kamila / Instagram

22
3
6
4k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться