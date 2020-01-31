Сестры-альбиносы с 12-летней разницей в возрасте показали, на какие чудеса способны гены. Их красота покорила весь интернет
Нечасто на улице доводится встретить альбиноса, ведь это довольно редкое явление. Вот почему история двух сестер из Казахстана очаровала людей со всего света. Они родились в одной семье с разницей в 12 лет, но обе обладают невероятной внешностью.
Мы в AdMe.ru прямо залюбовались этими девочками. А теперь хотим представить их и вам.
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Как думаете, стоит ли сестрам становиться моделями в будущем?
Фото на превью assel_kamila / Instagram