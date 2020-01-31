Сестры-альбиносы с 12-летней разницей в возрасте показали, на какие чудеса способны гены. Их красота покорила весь интернет

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Нечасто на улице доводится встретить альбиноса, ведь это довольно редкое явление. Вот почему история двух сестер из Казахстана очаровала людей со всего света. Они родились в одной семье с разницей в 12 лет, но обе обладают невероятной внешностью.