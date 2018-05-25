Румынский фотограф показал трогательную красоту мам со всего мира

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Атлас красоты» — масштабный проект румынского фотографа Михаэлы Норок (Mihaela Noroc). С 2013 года она путешествует по миру и делает невероятные женские портреты, которые доказывают: у настоящей красоты нет границ.

Михаэле отлично удается передать естественное очарование каждой женщины. На ее снимках француженки, американки, россиянки и жительницы других уголков нашей планеты не позируют, а показывают настоящих себя.