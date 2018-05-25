Румынский фотограф показал трогательную красоту мам со всего мира
«Атлас красоты» — масштабный проект румынского фотографа Михаэлы Норок (Mihaela Noroc). С 2013 года она путешествует по миру и делает невероятные женские портреты, которые доказывают: у настоящей красоты нет границ.
Михаэле отлично удается передать естественное очарование каждой женщины. На ее снимках француженки, американки, россиянки и жительницы других уголков нашей планеты не позируют, а показывают настоящих себя.
Мы в AdMe.ru давно следим за творчеством Михаэлы Норок и особенно любим ее портреты мам с детьми. Эти кадры отличаются трогательностью и нежностью.
Италия
Непал
США
Австралия
Южная Корея
Сирия
Китай
Индия
Франция
Израиль
Португалия
Великобритания
Молдавия
Эфиопия
Нидерланды
Германия
Бразилия
Киргизия
Иран
Гватемала
Непал
Бонус: бабушки и внуки
Молдавия
Португалия
Россия
Мы будем рады, если вы тоже захотите поделиться фотографией со своей мамой или детьми. Давайте сделаем свое продолжение «Атласа красоты»!
Фото на превью Mihaela Noroc / facebook, Mihaela Noroc / facebook