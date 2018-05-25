Румынский фотограф показал трогательную красоту мам со всего мира

«Атлас красоты» — масштабный проект румынского фотографа Михаэлы Норок (Mihaela Noroc). С 2013 года она путешествует по миру и делает невероятные женские портреты, которые доказывают: у настоящей красоты нет границ.

Михаэле отлично удается передать естественное очарование каждой женщины. На ее снимках француженки, американки, россиянки и жительницы других уголков нашей планеты не позируют, а показывают настоящих себя.

Мы в AdMe.ru давно следим за творчеством Михаэлы Норок и особенно любим ее портреты мам с детьми. Эти кадры отличаются трогательностью и нежностью.

Италия

Непал

США

Австралия

Южная Корея

Сирия

Китай

Индия

Франция

Израиль

Португалия

Великобритания

Молдавия

Эфиопия

Нидерланды

Германия

Бразилия

Киргизия

Иран

Гватемала

Непал

Бонус: бабушки и внуки

Молдавия

Португалия

Россия

Мы будем рады, если вы тоже захотите поделиться фотографией со своей мамой или детьми. Давайте сделаем свое продолжение «Атласа красоты»!

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