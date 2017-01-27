Румынский фотограф показал красоту обычных женщин всего мира

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Фотограф из Румынии Михаэла Норок (Mihaela Noroc), которая известна благодаря проекту «Атлас красоты» («The Atlas of Beauty»), посвященному красоте женщин по всему миру, продолжает радовать своих поклонников новыми снимками.

AdMe.ru подготовил для вас новую подборку потрясающих фотографий, которые доказывают, что не может быть стандартов привлекательности — красота уникальна и есть в каждой женщине.