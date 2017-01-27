Румынский фотограф показал красоту обычных женщин всего мира
Фотограф из Румынии Михаэла Норок (Mihaela Noroc), которая известна благодаря проекту «Атлас красоты» («The Atlas of Beauty»), посвященному красоте женщин по всему миру, продолжает радовать своих поклонников новыми снимками.
AdMe.ru подготовил для вас новую подборку потрясающих фотографий, которые доказывают, что не может быть стандартов привлекательности — красота уникальна и есть в каждой женщине.
Улан-Батор, Монголия
Душанбе, Таджикистан
Дождевые леса Амазонии
Клуж, Румыния
Вудвилл, Новая Зеландия
Ваханский коридор, Афганистан
Нью-Йорк, США
Гуанчжоу, Китай
Сидней, Австралия
Катманду, Непал
Англия
Стамбул, Турция
Синуиджу, Северная Корея
Москва, Россия
Катманду, Непал
Провинция Сычуань, Китай
Бухарест, Румыния
Стокгольм, Швеция
Эквадор
Львов, Украина
Москва, Россия
Источник Mihaela Noroc
Фото на превью Mihaela Noroc
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