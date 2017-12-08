Румынский фотограф 4 года снимает женские портреты, чтобы доказать: у красоты нет стандартов

«Атлас красоты» («The Atlas of Beauty») — уникальный проект о том, что разнообразие — это сокровище, а не причина конфликтов. Его создатель — румынский фотограф Михаэла Норок (Mihaela Noroc).

Первая камера появилась у Михаэлы в 16 лет. Девушка изучала фотографию в университете, но потом разочаровалась в этой профессии. Спустя годы, после поездки в Эфиопию в 2013 году, Михаэла снова начала фотографировать с былой страстью. В Эфиопии ее поразила удивительная мозаика культур и традиций. Михаэла решила путешествовать по миру и делать портреты женщин, в чьих лицах и историях отображалась бы вся безграничность красоты нашего мира. Это было начало «Атласа красоты».

Нас в AdMe.ru вдохновил проект фотографа, и мы собрали для вас полюбившиеся портреты женщин из разных стран, которые доказывают: у красоты нет национальности, возраста и стандартов.

Эфиопия

Непал

Азербайджан

Молдавия

Мьянма

Нидерланды

Германия

Колумбия

Южно-Африканская Республика

Греция

Куба

Иран

Португалия

Италия

Индия

Польша

Турция

Перу

Швейцария

Гватемала

Тибетское нагорье

Иракский Курдистан

Таджикистан

Исландия

Россия

Кстати, недавно у Михаэлы вышла книга «Атлас красоты», в ней представлены 500 лучших портретов, которые были сделаны более чем в 50 странах. Каждая фотография сопровождается рассказом женщины, которая на ней изображена.

А вам понравились работы фотографа? Делитесь впечатлениями в комментариях!

8 На склад!
6 Комментарии
  • 8 декабря 2017
  • 6
  • 6472

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