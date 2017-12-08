Румынский фотограф 4 года снимает женские портреты, чтобы доказать: у красоты нет стандартов
«Атлас красоты» («The Atlas of Beauty») — уникальный проект о том, что разнообразие — это сокровище, а не причина конфликтов. Его создатель — румынский фотограф Михаэла Норок (Mihaela Noroc).
Первая камера появилась у Михаэлы в 16 лет. Девушка изучала фотографию в университете, но потом разочаровалась в этой профессии. Спустя годы, после поездки в Эфиопию в 2013 году, Михаэла снова начала фотографировать с былой страстью. В Эфиопии ее поразила удивительная мозаика культур и традиций. Михаэла решила путешествовать по миру и делать портреты женщин, в чьих лицах и историях отображалась бы вся безграничность красоты нашего мира. Это было начало «Атласа красоты».
Нас в AdMe.ru вдохновил проект фотографа, и мы собрали для вас полюбившиеся портреты женщин из разных стран, которые доказывают: у красоты нет национальности, возраста и стандартов.
Эфиопия
Непал
Азербайджан
Молдавия
Мьянма
Нидерланды
Германия
Колумбия
Южно-Африканская Республика
Греция
Куба
Иран
Португалия
Италия
Индия
Польша
Турция
Перу
Швейцария
Гватемала
Тибетское нагорье
Иракский Курдистан
Таджикистан
Исландия
Россия
Кстати, недавно у Михаэлы вышла книга «Атлас красоты», в ней представлены 500 лучших портретов, которые были сделаны более чем в 50 странах. Каждая фотография сопровождается рассказом женщины, которая на ней изображена.
А вам понравились работы фотографа? Делитесь впечатлениями в комментариях!
Фото на превью The Atlas of Beauty / facebook, The Atlas of Beauty / facebook