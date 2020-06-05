Россиянка фотографируется с женщинами из разных стран, чтобы показать, что такое настоящая красота
Полина Бржезинская — популярный российский блогер, который много путешествует. Ее вдохновляет не только красота ландшафтов, архитектуры и традиций, но и внешность женщин из разных стран мира. Именно им и посвящен фотопроект Полины #halfbrz.
Мы в AdMe.ru оценили яркие портреты. Надеемся, что они понравятся и вам.
1. Доминиканская Республика
2. Швеция
3. Сент-Люсия
4. Уругвай
5. Фарерские острова
6. Объединенные Арабские Эмираты
7. Индия
8. США
9. Галапагос
10. Фиджи
11. Тайвань
12. Иран
13. Гватемала
14. Камбоджа
15. Вьетнам
16. Армения
17. Гуам
18. Республика Корея
Женщины каких стран поразили красотой вас?