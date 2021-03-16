Россиянка фотографирует девушек разных этносов, чтобы показать уникальность и красоту каждого народа крупным планом
Российский фотограф, журналист и продюсер Наталья Иванова захотела продемонстрировать миру этническое многообразие человечества и придумала масштабный проект «Национальные истоки красоты». Его героинями стали женщины разных этносов. Они не только позировали Наталье для портретов, но и дали интервью, в которых рассказали о своем народе, культуре и традициях. Эти видео в будущем станут частью многосерийного документального цикла, каждая часть которого будет посвящена отдельному этносу.
Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от глубоких и сильных портретов проекта «Национальные истоки красоты». Предлагаем и вам оценить некоторые из этих фото.
Русская
Нивха
Вьетка
Еврейка
Англо-австралийка
Кхмерка
Кыргызка
Исландка
Туниска
Тигринья
Марийка
Чеченка
Осетинка
Тувинка
Сомалийка
Туркменка
Езидка
Мерина
Карелка
Абхазка
Алтайка
Украинка
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