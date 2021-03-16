Россиянка фотографирует девушек разных этносов, чтобы показать уникальность и красоту каждого народа крупным планом

Российский фотограф, журналист и продюсер Наталья Иванова захотела продемонстрировать миру этническое многообразие человечества и придумала масштабный проект «Национальные истоки красоты». Его героинями стали женщины разных этносов. Они не только позировали Наталье для портретов, но и дали интервью, в которых рассказали о своем народе, культуре и традициях. Эти видео в будущем станут частью многосерийного документального цикла, каждая часть которого будет посвящена отдельному этносу.