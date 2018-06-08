Редкие исторические фотографии, за которыми скрывается целая эпоха

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На фотографиях из прошлого можно увидеть много интересного: строительство Всемирного торгового центра, первый портативный телефон и даже Пабло Пикассо в образе знаменитого моряка Попая.

AdMe.ru собрал новую порцию исторических снимков, с которыми вы несомненно совершите маленькое путешествие в прошлое, ведь архивные фото — это настоящая машина времени.

21. Дети в железном легком до появления вакцинации от полиомиелита, 1937 г.

20. 5-летний Дэвид Дэй готовится ко сну в доме-пещере в меловых скалах, Дувр, Англия,1944 г.

19. Бен Чепман во время съемок фильма «Создание из Чёрной лагуны», 1954 г.

18. Строительство антенны Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 1979 г.

17. Штаб-квартира Национальной фашистской партии Муссолини, 1934 г.

16. Лечение психического расстройства, Германия, XIX век

15. Немецкие мальчики у автомата с жвачкой, 1955 г.

14. Девушка накрыла ребенка мусорной корзиной, чтобы тот не уполз, пока она занята вязанием, США, 1969 г.

13. Пробка по пути к Бранденбургским воротам во время переезда восточных немцев в Западный Берлин после падения Берлинской стены, 1989 г.

12. Дети в костюмах на Хеллоуин, 1900 г.

11. Вице-президент компании «Моторола» Джон Ф. Митчел демонстрирует радиотелефон DynaTAC в Нью-Йорке, 1973 г.

10. Танцовщицы театра «Ветряная мельница», Лондон, 1940 г.

9. Уинстон Черчилль пишет пейзаж в городе Лурмарен, Франция, 1948 г.

8. Дюк Каханамоку, человек, который популяризировал серфинг по всему миру, Гавайи, 1920 г.

7. После землетрясения, Аляска, 27 марта 1964 г.

6. Мальчик в маске Адольфа Гитлера, Лондон, 1938 г.

5. Пабло Пикассо в образе моряка Попая, 1957 г.

4. Западная мода в Китае, 1980 г.

3. Морской слон Роланд принимает снежную ванну, Берлинский зоопарк, 1930 г.

2. Последствия пожара в Музее мадам Тюссо, Лондон, 1924 г.

1. Динасфера Джона Арчибальда Пурвеса едет по пляжу. За рулем его сын, 1932 г.

Какая из фотографий показалась вам самой интересной? Поделитесь впечатлениями от просмотра.