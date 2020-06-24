Профессиональный фотограф показал, как устроить домашнюю съемку из простых вещей. И получилось шикарно

Фотограф из Казани Эльвира Валиева показывает в своем инстаграм-аккаунте, как с помощью подручных средств можно устроить профессиональную съемку, не выходя из квартиры. Результаты ее работы прямо сейчас можно публиковать в журналах, хотя для создания таких фото понадобятся только таймер на телефоне и пара предметов, которые есть в каждом доме.

Редакция AdMe.ru уговорила девушку поделиться лайфхаками, которые подойдут даже тем, кто ни разу не держал фотоаппарат в руках. А в конце вас ждет идея, которой позавидует даже мастер. Спойлер: мы даже не думали, что живые цветы на фото можно использовать таким образом.

Стекло от картины и шампунь

Для этого эксперимента понадобятся бесцветный шампунь, стекло и однотонный фон. Если под рукой не окажется готового реквизита, то стекло легко отделить от картины или фоторамки. Его можно установить, зажав двумя тяжелыми предметами, как на картинке 1. Для фона подойдет обычная простыня или скатерть. Далее нужно полить шампунем стекло, дождаться, когда жидкость красиво растечется. Чтобы освободить руки, используйте режим таймера на телефоне: для этого в настройках камеры укажите количество секунд, которых вам хватит для того, чтобы принять нужную позу. Для создания эффекта дождя можно намочить волосы или даже одежду.

Жемчужные бусины и клей-карандаш

Попытайтесь найти бусины с плоской стороной (половинки). Если не выйдет, попробуйте использовать круглые, но меньшего размера. Жемчужинки надо наклеить на тело — и все! Вы великолепны, подписчики в восторге, а затраты — клей-карандаш и бусинки, которые можно найти в магазине для творчества. P. S. Перед началом работы нанесите клей на небольшой участок кожи и оставьте на час, чтобы удостовериться, что он не вызовет аллергию.

Простыня с дырками и таймер на телефоне

Для того чтобы получить эффект солнечных зайчиков на теле, нужно не так много, как мы привыкли думать. Берем старую простыню, ножницами нарезаем в ней много маленьких дырочек на одинаковом расстоянии друг от друга и вешаем на окно. Осталось дождаться солнечного дня и творческого настроения. А какую часть тела запечатлеть на фото — решать вам. Можно поступить так же, как Эльвира, и сфотографироваться со спины, можно сделать улыбчивые селфи. Фантазируйте!

Стакан воды и телефон на таймере

Для этого шедевра понадобятся только вода и любой прозрачный стакан. Вода в стекле искажает очертания предметов, поэтому необязательно фотографировать глаз, можно экспериментировать с чем угодно: любыми формами стекла, частями тела, даже другими предметами. Для удобства стакан можно установить на ровную поверхность, а телефон закрепить перед ним.

Фонарик, картонка и помада

Для создания этого театрального фото нужны фонарик на телефоне, картонка, свернутая в цилиндр, и темный фон. Эльвира на задний план повесила мамино черное платье. Из картонки нужно свернуть втулку, приклеить ее скотчем к телефону вокруг фонарика (как показано на фото), установить телефон напротив своего лица, настроить камеру и импровизировать. Красная помада добавит шика, но использовать ее необязательно.

Сережки и ромашки

Для такого романтического фото требуется совсем мало: цветы, которые можно собрать прямо у дома, и крупные сережки-кольца. Цветы нужно продеть в сережки, при необходимости их фиксации можно использовать клей или скотч — дело нескольких минут.

Особую легкость композиции придадут пышные кудри. Их можно получить, если накрутить волосы на пластиковые трубочки. Всего 4 часа — и кудри готовы.

Масляные краски

Для фото с цветными стрелками понадобятся краски и тонкая кисть. Важно: для лица можно использовать только специальные краски, художественные могут вызвать аллергию и прочие нежелательные последствия. Фотограф использовала масляные краски только потому, что не было возможности приобрести специальные. Не повторяйте! Любите и цените свое тело, но все же имейте в виду, что покупать дорогую косметику, чтобы сделать классные стрелки для фотосессии, совсем не обязательно.

1 000 бумажных журавликов (точнее, 300)

Для этого эксперимента понадобятся цветная бумага или старые журналы, нитки и однотонный фон. Чтобы добавить цвета в кадр, рубашку или другую одежду можно покрасить гуашью, как сделала сама девушка. Для фона снова подойдет белая простыня.

«Каждый из нас сам создает мир вокруг себя, и каждый сам выбирает, что есть в этом мире. Создать небольшой идеальный мир можно просто из бумаги и ниток. А каждый журавлик — это люди и возможности, которые летают рядом с нами. Это как жизнь. Настоящее живое чудо», — утверждает автор.

Живые цветы и булавки

Для этого трюка понадобятся любые живые цветы, купальник или нижнее белье и булавки. Цветы нужно будет отделить от стебля и оставить только маленькие его части, чтобы подцепить булавку. Далее выворачиваете одежду обратной стороной и по одному крепите к ней бутоны. Для этого эксперимента лучше брать ненужные вещи, потому как после снятия цветов могут остаться зеленые отметины от стеблей и дырочки от проколов. Хотя стиральный порошок вопрос пятнышек легко решит. Не ограничивайтесь, фантазируя над образом, добавляйте к идеям девушки свои задумки, и тогда вы получите по-настоящему классный результат. Вот такая красота может выйти в итоге:

Эльвире Валиевой 26 лет. С детства она постоянно что-то придумывала и творила. А с поддержкой родителей получилось мечту превратить в профессию. И это, наверное, самое прекрасное в этой истории.