Природа превратила свалку использованных бутылок в обалденно красивый пляж

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В Уссурийском заливе, что под Владивостоком, существует необычный пляж, где галька похожа на разноцветные леденцы. Эти цветные камешки — не что иное, как битое стекло, обкатанное морскими волнами. Мы в AdMe.ru в который раз восторгаемся природой, которая сделала такую красоту из обычного мусора. Что тут скажешь, человечеству такое и не снилось.

Когда-то в километре от пляжа находилась свалка. Бутылки с нее течением выносило в сторону пляжа и разбивало о скалы.

Со временем море превратило осколки в разноцветную гальку.

По пляжу можно не опасаясь ходить босиком, потому что битое стекло отшлифовано морем и лишено острых углов.

Бухта закрыта с двух сторон живописными скалами, которые под наклоном уходят в море.

Местные называют это место «Стекляшка» или «Стеклянуха» и любят проводить здесь время, устраивают фотосессии среди цветных камешков.

Таких мест в мире всего два, второе из них — пляж Форт-Брегг (Fort Bragg), который находится в США.

Эти стеклянные пляжи наглядно демонстрируют торжество природы над человеческой безответственностью.