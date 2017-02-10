Природа превратила свалку использованных бутылок в обалденно красивый пляж
В Уссурийском заливе, что под Владивостоком, существует необычный пляж, где галька похожа на разноцветные леденцы. Эти цветные камешки — не что иное, как битое стекло, обкатанное морскими волнами.
Мы в AdMe.ru в который раз восторгаемся природой, которая сделала такую красоту из обычного мусора. Что тут скажешь, человечеству такое и не снилось.
Когда-то в километре от пляжа находилась свалка. Бутылки с нее течением выносило в сторону пляжа и разбивало о скалы.
Со временем море превратило осколки в разноцветную гальку.
По пляжу можно не опасаясь ходить босиком, потому что битое стекло отшлифовано морем и лишено острых углов.
Бухта закрыта с двух сторон живописными скалами, которые под наклоном уходят в море.
Местные называют это место «Стекляшка» или «Стеклянуха» и любят проводить здесь время, устраивают фотосессии среди цветных камешков.
Таких мест в мире всего два, второе из них — пляж Форт-Брегг (Fort Bragg), который находится в США.
Эти стеклянные пляжи наглядно демонстрируют торжество природы над человеческой безответственностью.
Фото на превью lenanow/instagram
По материалам boredpanda
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