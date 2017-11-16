Приближается Новый год, а значит, пора срочно создавать настроение с помощью этих 20+ крутейших предметов декора
Год подходит к концу, а значит, до предновогодней суматохи осталось совсем чуть-чуть. Многие уже совершают покупки к празднику и задумываются о том, чем удивить своих близких.
Команда AdMe.ru собрала для вас несколько интересных, а где-то и вовсе необычных идей, которые помогут вам в вопросах новогоднего декора.
1. На светодиодной гирлянде с прищепками можно развесить снимки с самыми яркими моментами уходящего года
- Плюсы: выглядит эффектно и символично.
- Минусы: не подойдет для тех, кто в течение года делал только селфи.
2. Яркий чехол для вина можно использовать вместо пакетов или коробок
- Плюсы: поможет разнообразить ежегодные упаковки.
- Минусы: умещается только две бутылки.
3. Силиконовая форма для мыла в виде елки для тех, кто любит делать маленькие презенты всем своим
1 000 знакомым
- Плюсы: это увлекательно и экономично.
- Минусы: не подойдет тем, кого раздражает, когда им дарят мыло.
4. Чулки для ножек стульев или стола, которые просто созданы для поднятия новогоднего настроения
- Плюсы: заставляют улыбаться.
- Минусы: несовместимо с кошкой.
5. Подвесные деревянные домики, в которые можно вставить светодиоды гирлянды, создают невероятно уютную атмосферу домашнего очага
- Плюсы: смотрится красиво и эстетично.
- Минусы: не обнаружены.
6. Симпатичные сумочки из ткани для подарков как альтернатива привычным бумажным пакетам
- Плюсы: еще один хороший способ разнообразить упаковки подарков.
- Минусы: не подойдет для тех, кто убежден, что бумажные пакеты и коробки — лучшая оболочка для подарков.
7. Миниатюрные елочки на сосновых спилах помогут украсить придиванные тумбы или праздничный стол
- Плюсы: этим малюткам можно найти место в любом уголке дома.
- Минусы: не обнаружены.
8. Чехлы для спинок стульев в виде колпаков добавят яркости в праздничную атмосферу
- Плюсы: в свисающие кончики можно спрятать маленький подарок; спинки станут мягче.
- Минусы: не пригодится тем, у кого дома вместо стульев табуреты.
9. Отличное решение, чтобы превратить обычную бутылку вина в праздничную
- Плюсы: хорошее украшение для праздничного стола, оригинальный подарок.
- Минусы: не обнаружены.
10. Шторы с новогодним принтом помогут визуально увеличить комнату
- Плюсы: отлично подойдет для тех, у кого маленькая гостиная.
- Минусы: придется уменьшить количество остального декора, чтобы комната не казалась перегруженной.
11. Со специальной гирляндой для бутылки можно сделать необычный ночник
- Плюсы: короткая длина и удобный выключатель-пробка.
- Минусы: не обнаружены.
12. Надувной венок — отличная замена тем, что постоянно осыпаются
- Плюсы: очень удобно хранить, занимает мало места.
- Минусы: как и обычные новогодние венки, не уживается в одном доме с кошками.
13. На таком покрывале подаркам будет намного уютнее, чем на привычной мишуре
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Плюсы: хорошо скрывает подставку под елку.
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Минусы: недостаточно мягкая поверхность для падающих игрушек.
14. На подушках с тематическими наволочками во сне вы отправитесь в новогоднее приключение
- Плюсы: отлично впишутся как во взрослую, так и в детскую комнату.
- Минусы: не обнаружены.
15. Фетровые корзинки для фруктов помогут украсить праздничный стол
- Плюсы: смотрится необычно и эффектно.
- Минусы: не обнаружены.
16. Чехлы для унитаза, которые не оставят равнодушными ни вас, ни ваших гостей
- Плюсы: это смешно и неожиданно.
- Минусы: это слишком неожиданно.
Бонус: несколько крутых идей, которые можно сделать своими руками
1. Декорированный фонарь из IKEA
2. Декоративный камин из коробок и самоклеящейся пленки
3. Елочки из палочек для мороженого
4. Сердечки из кожуры апельсина — украшение с ароматом Нового года
5. Миниатюрные Санта-Клаусы как приятное дополнение к открыткам и подаркам
Если вы уже решили, как украсить свой дом к Новому году, поделитесь этим с нами в комментариях!
Фото на превью Your Celebration Day, Petworld Store