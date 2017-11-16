Приближается Новый год, а значит, пора срочно создавать настроение с помощью этих 20+ крутейших предметов декора

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Год подходит к концу, а значит, до предновогодней суматохи осталось совсем чуть-чуть. Многие уже совершают покупки к празднику и задумываются о том, чем удивить своих близких. Команда AdMe.ru собрала для вас несколько интересных, а где-то и вовсе необычных идей, которые помогут вам в вопросах новогоднего декора.

1. На светодиодной гирлянде с прищепками можно развесить снимки с самыми яркими моментами уходящего года

Плюсы: выглядит эффектно и символично.

выглядит эффектно и символично. Минусы: не подойдет для тех, кто в течение года делал только селфи.

2. Яркий чехол для вина можно использовать вместо пакетов или коробок

Плюсы: поможет разнообразить ежегодные упаковки.

поможет разнообразить ежегодные упаковки. Минусы: умещается только две бутылки.

3. Силиконовая форма для мыла в виде елки для тех, кто любит делать маленькие презенты всем своим

1 000 знакомым

Плюсы: это увлекательно и экономично.

это увлекательно и экономично. Минусы: не подойдет тем, кого раздражает, когда им дарят мыло.

4. Чулки для ножек стульев или стола, которые просто созданы для поднятия новогоднего настроения

Плюсы: заставляют улыбаться.

заставляют улыбаться. Минусы: несовместимо с кошкой.

5. Подвесные деревянные домики, в которые можно вставить светодиоды гирлянды, создают невероятно уютную атмосферу домашнего очага

Плюсы: смотрится красиво и эстетично.

смотрится красиво и эстетично. Минусы: не обнаружены.

6. Симпатичные сумочки из ткани для подарков как альтернатива привычным бумажным пакетам

Плюсы: еще один хороший способ разнообразить упаковки подарков.

еще один хороший способ разнообразить упаковки подарков. Минусы: не подойдет для тех, кто убежден, что бумажные пакеты и коробки — лучшая оболочка для подарков.

7. Миниатюрные елочки на сосновых спилах помогут украсить придиванные тумбы или праздничный стол

Плюсы: этим малюткам можно найти место в любом уголке дома.

этим малюткам можно найти место в любом уголке дома. Минусы: не обнаружены.

8. Чехлы для спинок стульев в виде колпаков добавят яркости в праздничную атмосферу

Плюсы: в свисающие кончики можно спрятать маленький подарок; спинки станут мягче.

в свисающие кончики можно спрятать маленький подарок; спинки станут мягче. Минусы: не пригодится тем, у кого дома вместо стульев табуреты.

9. Отличное решение, чтобы превратить обычную бутылку вина в праздничную

Плюсы: хорошее украшение для праздничного стола, оригинальный подарок.

хорошее украшение для праздничного стола, оригинальный подарок. Минусы: не обнаружены.

10. Шторы с новогодним принтом помогут визуально увеличить комнату

Плюсы: отлично подойдет для тех, у кого маленькая гостиная.

отлично подойдет для тех, у кого маленькая гостиная. Минусы: придется уменьшить количество остального декора, чтобы комната не казалась перегруженной.

11. Со специальной гирляндой для бутылки можно сделать необычный ночник

Плюсы: короткая длина и удобный выключатель-пробка.

короткая длина и удобный выключатель-пробка. Минусы: не обнаружены.

12. Надувной венок — отличная замена тем, что постоянно осыпаются

Плюсы: очень удобно хранить, занимает мало места.

очень удобно хранить, занимает мало места. Минусы: как и обычные новогодние венки, не уживается в одном доме с кошками.

13. На таком покрывале подаркам будет намного уютнее, чем на привычной мишуре

Плюсы: хорошо скрывает подставку под елку.

Минусы: недостаточно мягкая поверхность для падающих игрушек.

14. На подушках с тематическими наволочками во сне вы отправитесь в новогоднее приключение

Плюсы: отлично впишутся как во взрослую, так и в детскую комнату.

отлично впишутся как во взрослую, так и в детскую комнату. Минусы: не обнаружены.

15. Фетровые корзинки для фруктов помогут украсить праздничный стол

Плюсы: смотрится необычно и эффектно.

смотрится необычно и эффектно. Минусы: не обнаружены.

16. Чехлы для унитаза, которые не оставят равнодушными ни вас, ни ваших гостей

Плюсы: это смешно и неожиданно.

это смешно и неожиданно. Минусы: это слишком неожиданно.

Бонус: несколько крутых идей, которые можно сделать своими руками

1. Декорированный фонарь из IKEA

2. Декоративный камин из коробок и самоклеящейся пленки

3. Елочки из палочек для мороженого

4. Сердечки из кожуры апельсина — украшение с ароматом Нового года

5. Миниатюрные Санта-Клаусы как приятное дополнение к открыткам и подаркам