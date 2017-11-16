Приближается Новый год, а значит, пора срочно создавать настроение с помощью этих 20+ крутейших предметов декора

Год подходит к концу, а значит, до предновогодней суматохи осталось совсем чуть-чуть. Многие уже совершают покупки к празднику и задумываются о том, чем удивить своих близких.

Команда AdMe.ru собрала для вас несколько интересных, а где-то и вовсе необычных идей, которые помогут вам в вопросах новогоднего декора.

1. На светодиодной гирлянде с прищепками можно развесить снимки с самыми яркими моментами уходящего года

  • Плюсы: выглядит эффектно и символично.
  • Минусы: не подойдет для тех, кто в течение года делал только селфи.

2. Яркий чехол для вина можно использовать вместо пакетов или коробок

  • Плюсы: поможет разнообразить ежегодные упаковки.
  • Минусы: умещается только две бутылки.

3. Силиконовая форма для мыла в виде елки для тех, кто любит делать маленькие презенты всем своим
1 000 знакомым

  • Плюсы: это увлекательно и экономично.
  • Минусы: не подойдет тем, кого раздражает, когда им дарят мыло.

4. Чулки для ножек стульев или стола, которые просто созданы для поднятия новогоднего настроения

  • Плюсы: заставляют улыбаться.
  • Минусы: несовместимо с кошкой.

5. Подвесные деревянные домики, в которые можно вставить светодиоды гирлянды, создают невероятно уютную атмосферу домашнего очага

  • Плюсы: смотрится красиво и эстетично.
  • Минусы: не обнаружены.

6. Симпатичные сумочки из ткани для подарков как альтернатива привычным бумажным пакетам

  • Плюсы: еще один хороший способ разнообразить упаковки подарков.
  • Минусы: не подойдет для тех, кто убежден, что бумажные пакеты и коробки — лучшая оболочка для подарков.

7. Миниатюрные елочки на сосновых спилах помогут украсить придиванные тумбы или праздничный стол

  • Плюсы: этим малюткам можно найти место в любом уголке дома.
  • Минусы: не обнаружены.

8. Чехлы для спинок стульев в виде колпаков добавят яркости в праздничную атмосферу

  • Плюсы: в свисающие кончики можно спрятать маленький подарок; спинки станут мягче.
  • Минусы: не пригодится тем, у кого дома вместо стульев табуреты.

9. Отличное решение, чтобы превратить обычную бутылку вина в праздничную

  • Плюсы: хорошее украшение для праздничного стола, оригинальный подарок.
  • Минусы: не обнаружены.

10. Шторы с новогодним принтом помогут визуально увеличить комнату

  • Плюсы: отлично подойдет для тех, у кого маленькая гостиная.
  • Минусы: придется уменьшить количество остального декора, чтобы комната не казалась перегруженной.

11. Со специальной гирляндой для бутылки можно сделать необычный ночник

  • Плюсы: короткая длина и удобный выключатель-пробка.
  • Минусы: не обнаружены.

12. Надувной венок — отличная замена тем, что постоянно осыпаются

  • Плюсы: очень удобно хранить, занимает мало места.
  • Минусы: как и обычные новогодние венки, не уживается в одном доме с кошками.

13. На таком покрывале подаркам будет намного уютнее, чем на привычной мишуре

  • Плюсы: хорошо скрывает подставку под елку.

  • Минусы: недостаточно мягкая поверхность для падающих игрушек.

14. На подушках с тематическими наволочками во сне вы отправитесь в новогоднее приключение

  • Плюсы: отлично впишутся как во взрослую, так и в детскую комнату.
  • Минусы: не обнаружены.

15. Фетровые корзинки для фруктов помогут украсить праздничный стол

  • Плюсы: смотрится необычно и эффектно.
  • Минусы: не обнаружены.

16. Чехлы для унитаза, которые не оставят равнодушными ни вас, ни ваших гостей

  • Плюсы: это смешно и неожиданно.
  • Минусы: это слишком неожиданно.

Бонус: несколько крутых идей, которые можно сделать своими руками

1. Декорированный фонарь из IKEA

2. Декоративный камин из коробок и самоклеящейся пленки

3. Елочки из палочек для мороженого

4. Сердечки из кожуры апельсина — украшение с ароматом Нового года

5. Миниатюрные Санта-Клаусы как приятное дополнение к открыткам и подаркам

Если вы уже решили, как украсить свой дом к Новому году, поделитесь этим с нами в комментариях!

Фото на превью Your Celebration Day, Petworld Store

32 На склад!
18 Комментарии

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