Пожарные Австралии разделись для календаря. Особо трепетным рекомендуется не смотреть

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Горячие австралийские пожарные вот уже более 25 лет занимаются добрым делом. Они в очередной раз совместно со зверушками из Зоопарка Стива Ирвина выпустили календари на 2019 год, а все средства от их продажи, как всегда, собираются направить на благотворительность. Всего за время существования проекта собрали свыше $ 2,8 млн.

На новый 2019 год парни выпустили 5 вариантов календарей: 2 издания знакомят с моделями-пожарными, другие посвящены пожарным, позирующим с животными / собаками / кошками. Приобрести их все можно здесь. Отметим, что наибольшей популярностью эти календари пользуются в США и Германии, присоединяйтесь к этим странам и вы.

Женская половина редакции AdMe.ru была вдохновлена фотографиями героев-пожарных. Ну а впрочем, смотрите сами...

1. Аарон Фичероукс

2. Кэмерон Симпсон

3. Кэмерон Симпсон

4. Дейв Рачити

5. Джейк Морган

6. Линкольн Декер

7. Люк Вуд

8. Мик Паддон

9. Дэннис Джон

10. Кэмерон Паттен

11. Ричард МакКласки

12. Ричард МакКласки