Посмотрите на знаменитостей глазами одного из легендарных рок-фотографов нашего времени
Антон Корбейн — голландский фотограф, режиссер и клипмейкер, который не просто фотографировал рок-звезд, но и создавал их образ. Он не был имиджмейкером или стилистом, презирал гламурные дела, не ставил свет по два часа и работал без ассистентов. Он просто брал камеру и фотографировал своих героев на фоне обшарпанных стен. Его произведения вы наверняка уже где-то видели, просто не знали, кто их автор.
AdMe.ru хочет рассказать о фотографе, который стал знаменитым, казалось бы, делая все, чтобы не стать таковым.
Стинг
Бьорк
Корбейн родился в 1955 году в Нидерландах. В юности он брал фотоаппарат отца, шел с ним на концерты и всем говорил, что он фотограф. Со временем у него стали получаться очень недурные снимки, которые даже публиковали местные журналы.
Тогда он снимал не совсем правильно — стоило использовать разную пленку для съемки в темных помещениях и на свету, но у него не было на это денег, поэтому на снимках проступало грубое зерно. Как это часто и бывает, фотограф сделал это своей фишкой.
Майкл Стайп, R.E.M.
Принс
Дэвид Боуи
Боно, U2
В 70-х годах Антон принял решение переехать в Лондон, с тех пор он стал работать со знаменитыми музыкантами: U2, Joy Division, Sex Pistols и другими. Позже о Корбейне услышали и музыканты из США.
Что такого особенного было в этом фотографе? Ему удавалось уцепить самую суть музыкантов, не мучая при этом ни их, ни себя.
«Антон просто попросил нас встать на фоне дерева, и в тот момент мы и не подозревали, что он дарит нам название для альбома „The Joshua Tree“», — говорит Боно из группы U2.
Мик Джаггер
Nirvana
Depeche Mode
Всем известная группа Depeche Mode добивалась внимания Корбейна 5 лет, но он не хотел сотрудничать с ними, считая их слишком попсовыми. Впоследствии они подружились, и Depeche Mode называют Антона пятым членом группы. Ведь именно он придумал их образ — делал обложки альбомов, сценографию и клипы.
Самым известным плодом их сотрудничества является клип на песню Enjoy the Silence, в котором вокалист группы Дейв Гаан ходит по горам в костюме короля c раскладным стулом. Вообще, почти все знаковые клипы группы (более 20 штук) снял именно Корбейн.
Джонни Роттен, Sex Pistols
Кайли Миноуг
«Я фотографировал в пустыне, в океане, на кладбище, в туалете, в кровати и везде чувствовал себя комфортно», — говорит фотограф.
Майлз Дэвис
Том Уэйтс
Александр Маккуин
Корбейн фотографировал не только рокеров, но и спортсменов, модельеров, голливудских звезд и моделей. Но вообще-то он не очень любит работать с последними, потому что их красота слишком очевидна (так он сам говорит).
Кэмерон Диаз и Юэн МакГрегор
Жерар Депардье
Лив Тайлер
Николас Кейдж
Наоми Кэмпбелл
Ванесса Паради
Напоследок Антон Корбейн собственной персоной во время творческого процесса
Фото на превью Anton Corbijn, Anton Corbijn