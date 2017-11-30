Посмотрите на знаменитостей глазами одного из легендарных рок-фотографов нашего времени

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Антон Корбейн — голландский фотограф, режиссер и клипмейкер, который не просто фотографировал рок-звезд, но и создавал их образ. Он не был имиджмейкером или стилистом, презирал гламурные дела, не ставил свет по два часа и работал без ассистентов. Он просто брал камеру и фотографировал своих героев на фоне обшарпанных стен. Его произведения вы наверняка уже где-то видели, просто не знали, кто их автор. AdMe.ru хочет рассказать о фотографе, который стал знаменитым, казалось бы, делая все, чтобы не стать таковым.

Стинг

Бьорк

Корбейн родился в 1955 году в Нидерландах. В юности он брал фотоаппарат отца, шел с ним на концерты и всем говорил, что он фотограф. Со временем у него стали получаться очень недурные снимки, которые даже публиковали местные журналы. Тогда он снимал не совсем правильно — стоило использовать разную пленку для съемки в темных помещениях и на свету, но у него не было на это денег, поэтому на снимках проступало грубое зерно. Как это часто и бывает, фотограф сделал это своей фишкой.

Майкл Стайп, R.E.M.

Принс

Дэвид Боуи

Боно, U2

В 70-х годах Антон принял решение переехать в Лондон, с тех пор он стал работать со знаменитыми музыкантами: U2, Joy Division, Sex Pistols и другими. Позже о Корбейне услышали и музыканты из США. Что такого особенного было в этом фотографе? Ему удавалось уцепить самую суть музыкантов, не мучая при этом ни их, ни себя. «Антон просто попросил нас встать на фоне дерева, и в тот момент мы и не подозревали, что он дарит нам название для альбома „The Joshua Tree“», — говорит Боно из группы U2.

Мик Джаггер

Nirvana

Depeche Mode

Всем известная группа Depeche Mode добивалась внимания Корбейна 5 лет, но он не хотел сотрудничать с ними, считая их слишком попсовыми. Впоследствии они подружились, и Depeche Mode называют Антона пятым членом группы. Ведь именно он придумал их образ — делал обложки альбомов, сценографию и клипы. Самым известным плодом их сотрудничества является клип на песню Enjoy the Silence, в котором вокалист группы Дейв Гаан ходит по горам в костюме короля c раскладным стулом. Вообще, почти все знаковые клипы группы (более 20 штук) снял именно Корбейн.

Джонни Роттен, Sex Pistols

Кайли Миноуг

«Я фотографировал в пустыне, в океане, на кладбище, в туалете, в кровати и везде чувствовал себя комфортно», — говорит фотограф.

Майлз Дэвис

Том Уэйтс

Александр Маккуин

Корбейн фотографировал не только рокеров, но и спортсменов, модельеров, голливудских звезд и моделей. Но вообще-то он не очень любит работать с последними, потому что их красота слишком очевидна (так он сам говорит).

Кэмерон Диаз и Юэн МакГрегор

Жерар Депардье

Лив Тайлер

Николас Кейдж

Наоми Кэмпбелл

Ванесса Паради

Напоследок Антон Корбейн собственной персоной во время творческого процесса