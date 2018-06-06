Посмотрите на особенные фото, которые могут рассказать кое-что новенькое о нашем мире
Ежедневно в интернете появляются сотни тысяч новых фотографий. Например, в 2017 году были подведены подсчеты, согласно которым в одном только Instagram пользователи выкладывают до 46 с лишним тысяч снимков в минуту. Это могут быть как обычные, среднестатистические кадры, так и редкие, поймать которые можно только благодаря огромному везению. Именно последние мы и собрали в данной статье.
AdMe.ru сделал подборку с разнообразными фото, на которых удалось запечатлеть смешные случаи, удачные совпадения или просто нечто прекрасное. Все эти кадры объединяет одно: вместо того чтобы слушать описание, их лучше просто один раз увидеть самому.
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Фото на превью Josh's Frogs / facebook