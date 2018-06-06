Посмотрите на особенные фото, которые могут рассказать кое-что новенькое о нашем мире

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Ежедневно в интернете появляются сотни тысяч новых фотографий. Например, в 2017 году были подведены подсчеты, согласно которым в одном только Instagram пользователи выкладывают до 46 с лишним тысяч снимков в минуту. Это могут быть как обычные, среднестатистические кадры, так и редкие, поймать которые можно только благодаря огромному везению. Именно последние мы и собрали в данной статье.

AdMe.ru сделал подборку с разнообразными фото, на которых удалось запечатлеть смешные случаи, удачные совпадения или просто нечто прекрасное. Все эти кадры объединяет одно: вместо того чтобы слушать описание, их лучше просто один раз увидеть самому.

17. Очередное доказательство того, что коты — это мурлыкающая жидкость

16. Дисциплина 100-го уровня

15. На пороге в большой мир

14. Эффективная мотивация и напоминалка в одном флаконе

13. Сеанс йоги с лошадкой

12. Портретный режим на камере размыл верхнюю часть пивного стакана

11. Двухголовая калифорнийская королевская змея — альбинос

10. Похоже, случилось что-то серьезное, раз пришлось привлекать к делу братьев Винчестеров и команду Скуби-Ду

9. Утка мандаринка. Вид сверху

8. Милейшая кофейня на колесах

7. Питон проглотил тапок, и ему понадобилась операция (P.S.: все закончилось хорошо)

6. Приспособление для почесывания носа в скафандре астронавта

5. Пингвиний рай

4. Закат на Монастырском озере на горе Бештау. Цветет болотноцветник

3. Крупные конкуренты кроликов

2. Вот так цветет кофе

1. А это чудо, которое в соцсетях уже окрестили «Тефтелькой»