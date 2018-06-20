Так сейчас выглядят юные модели, доказавшие, что после 21 в мире моды пора на пенсию

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В мире детской моды все по-взрослому: кастинги, съемки, показы, контракты с агентствами, высокие гонорары и очень большая конкуренция. Мы собрали сливки детского моделинга — самых успешных и популярных подростков, чьи имена уже сейчас не сходят со страниц глянцевых журналов.

Мы в AdMe.ru поражены красотой и уникальностью их внешности, данной природой. Предлагаем и вам познакомиться поближе и оценить красоту восходящих звездочек мира большой моды.

Тилан Лина Роуз Блондо, 17 лет

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира начала карьеру в 4 года, а уже в 10 лет имя Тилан прогремело на весь мир из-за фотосессии для журнала Vogue. Однако мало оказаться на вершине, на одних скандалах там не удержишься, и эта юная француженка тому доказательство. В свои 17 красавица может похвастаться сотрудничеством с такими акулами моделинга, как Сhanel, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris.

Кристина Пименова, 12 лет

В модельный бизнес Кристина попала в 3 года, после того как ее мама устроила малышке профессиональную фотосессию и отправила снимки в агентство. Сейчас на счету девочки сотрудничество с модными домами Prada и Burberry, Armani, DSquared2, съемки в рекламе Kinder.

Лаки Блю Смит, 20 лет

Свой первый контракт с модельным агентством парень подписал, когда ему было 12. Агент посоветовал подростку покрасить волосы в платиновый блонд, и это был удачный ход, после которого карьера стремительно понеслась вверх. У Лаки Блю Смита помимо сотрудничества с именитыми брендами 3-миллионная толпа поклонников в инстаграме, что делает его одним из самых популярных парней-моделей и оттого еще более востребованным. В 19 Лаки стал отцом, и его нежные фото с дочерью подогревают к нему интерес еще больше.

Анастасия Безрукова, 14 лет

Российская модель и актриса к 10 годам была одной из самых востребованных детских моделей в Европе. Девочка работала с такими известными брендами, как Benetton, Moschino, побывала на обложке журнала Vogue Bambini. На ее счету съемки в 2 фильмах, главную роль в которых играл ее однофамилец Сергей Безруков.

Момока Курита, 14 лет

В 2016 году на мотокроссе в Японии Момока была «королевой гонки». 48-й чемпионат кубка Гран-при MFJ стал успешным стартом карьеры юной модели, но одновременно вызвал шквал негодования у общественности. Многие считают такой образ слишком взрослым и неприемлемым для школьницы.

Лотти Мосс, 20 лет

Шарлотта пошла по стопам своей старшей сестры, супермодели Кейт Мосс, и к 18 годам смогла побить ее личный рекорд. Впервые на обложке Vogue Кейт появилась, когда ей было 19 лет, а Лотти стала главной моделью выпуска в 18. К 20 годам девушка успела появиться на обложках L’Officiel и Harper’s Bazaar, стать «ангелом» Victoria’s Secret и сняться в рекламе Chanel.

Кайя Гербер, 16 лет

В сезоне весна-лето — 2018 Кайя стала одной из самый востребованных моделей на показах Fendi, Prada, Moschino, Versace, Saint Laurent, Chloe, Valentino, Miu Miu. Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд с детства была готова к модельной карьере, и нельзя сказать, что ее восхождение на вершину славы — это долгий и тернистый путь. Мама передала своей дочке по наследству не только красоту, но и часть своего опыта и связей, которые помогли сразу добиться такого успеха. Однако как использует свой шанс юная модель, покажет время.

Уильям Франклин-Миллер, 14 лет

В 2016 году 12-летний подросток получил неофициальное звание самого красивого мальчика в мире. Популярным его сделал случайный репост в твиттере: японская девушка выложила его фото к себе на страницу и за несколько часов его перепостили десятки тысяч человек. После этого инстаграм-аккаунт подростка словно взломали: каждую минуту добавлялось по несколько сотен человек. Сейчас у Уильяма почти 1 млн подписчиков, контракты с известными брендами и даже пара ролей в телешоу.

Аяк Вероника Биор, 17 лет

Юная модель из Уганды стала популярной благодаря одному удачному образу для африканского бренда Kona. Портрет девушки разлетелся по тематическим пабликам и страницам в соцсетях, вдохновил художников на создание картин. Пока рано говорить о мировой славе, но у 17-летней красавицы наверняка еще все впереди.

Анастасия Князева, 7 лет

В 2017 году Настя стала самой красивой девочкой планеты по версии издательства The Daily Mail, в свое время этот титул принадлежал Кристине Пименовой и Тилан Блондо. Впервые для рекламы одежды малышка снялась, когда ей было всего 2,5 года. Сейчас на ее счету 1,2 млн поклонников в инстаграме, контракты с брендами Little Miss Aoki, Chobi Kids, Kenguru, а также Kia Motors.