Посмотрите на мощные фото, которые способны пронять даже закостенелых циников

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Если из-за стресса и неприятных людей вокруг вы заметили, что покрылись броней и ожесточились, тогда наша подборка — специально для вас. Эти снимки способны растопить лед в вашем сердце и расчувствовать даже самых толстокожих. Убедитесь сами.

AdMe.ru собрал фото, глядя на которые комок подступает к горлу и хочется не откладывая начать совершать хорошие поступки.

Потерял свой дом

Российский космонавт Сергей Прокопьев общается с сыном перед отправкой на стартовую площадку космодрома «Байконур»

«Мой папа умственно и физически недееспособен, он не может работать и зарабатывать. Последний месяц он зачем-то копил мелочь со сдачи. А сегодня подарил мне это»

«Деньги на кофе. С любовью, папа»

Воспоминания

«Это водитель „Убера“ Бени. Он отвез меня в больницу и оставался рядом, т. к. моя семья живет очень далеко»

Друзей найти не всегда просто

Обладатель медали Почета Уильям Карпентер с мамой. После всего, через что прошел этот мужественный человек, он все равно остается ее ребенком

Жажда жизни

Грустный обед

«Праздничная индейка и обед для одного»

«Она боится грозы. Схватила любимую игрушку для моральной поддержки»

Ребенок забыл в поезде любимую игрушку...

...Но работники железной дороги разыскали малышку и вернули ей пропажу

Девушка-солдат с контузией спряталась от салюта и закрыла уши

Одиночество

Бабочка села на бант ребенка в виде цветка

Девушка на фото — незрячая. Когда они подошли к секции с полотенцами, она попросила своего спутника: «Пожалуйста, положи в корзину два белых полотенца — я люблю белый цвет»

Мужчина встретился с той самой девушкой, которую он спас во время урагана 10 лет назад

Просто вместе

А какое фото больше всего вас впечатлило?