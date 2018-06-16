Посмотрите на мощные фото, которые способны пронять даже закостенелых циников
Если из-за стресса и неприятных людей вокруг вы заметили, что покрылись броней и ожесточились, тогда наша подборка — специально для вас. Эти снимки способны растопить лед в вашем сердце и расчувствовать даже самых толстокожих. Убедитесь сами.
AdMe.ru собрал фото, глядя на которые комок подступает к горлу и хочется не откладывая начать совершать хорошие поступки.
Потерял свой дом
Российский космонавт Сергей Прокопьев общается с сыном перед отправкой на стартовую площадку космодрома «Байконур»
«Мой папа умственно и физически недееспособен, он не может работать и зарабатывать. Последний месяц он зачем-то копил мелочь со сдачи. А сегодня подарил мне это»
«Деньги на кофе. С любовью, папа»
Воспоминания
«Это водитель „Убера“ Бени. Он отвез меня в больницу и оставался рядом, т. к. моя семья живет очень далеко»
Друзей найти не всегда просто
Обладатель медали Почета Уильям Карпентер с мамой. После всего, через что прошел этот мужественный человек, он все равно остается ее ребенком
Жажда жизни
Грустный обед
«Праздничная индейка и обед для одного»
«Она боится грозы. Схватила любимую игрушку для моральной поддержки»
Ребенок забыл в поезде любимую игрушку...
...Но работники железной дороги разыскали малышку и вернули ей пропажу
Девушка-солдат с контузией спряталась от салюта и закрыла уши
Одиночество
Бабочка села на бант ребенка в виде цветка
Девушка на фото — незрячая. Когда они подошли к секции с полотенцами, она попросила своего спутника: «Пожалуйста, положи в корзину два белых полотенца — я люблю белый цвет»
Мужчина встретился с той самой девушкой, которую он спас во время урагана 10 лет назад
Просто вместе
А какое фото больше всего вас впечатлило?
Фото на превью morganp_2018/reddit