Посмотрите на людей, чья магнетическая внешность не оставляет шансов отвести от них взгляд
Красота не терпит рамок и границ, и ее можно встретить в любом взгляде или улыбке, стоит только присмотреться. Герои нашей подборки наделены невероятно притягательной внешностью — несколько необычной, но мимо которой уж точно просто так не пройдешь.
AdMe.ru собрал фото людей, на которых хочется смотреть бесконечно из-за их неординарного внешнего вида.
Магический взгляд
Половинки и одно целое
Зацелованный солнцем
Наши особенности делают нас прекрасными
Глубина
Отличаться — значит быть привлекательным
Девушка из сказки
Монохромия
Родственные души
Необыкновенное сочетание
Нетипичная внешность
Две души
Кажется, она из другого мира
Космическая красота
Глаза-озера
Сказочный эльф
Папина дочка
Красота прячется во всех уголках планеты
Магнетизм во взгляде
Бонус: каждый волен менять свою внешность в соответствии с велениями души и быть тем, кем ему хочется быть именно сегодня
Кто из этих людей поразил вас больше всего? А может, в вашем окружении тоже есть люди с удивительной внешностью?
Фото на превью blednoe/instagram