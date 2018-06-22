Посмотрите на людей, чья магнетическая внешность не оставляет шансов отвести от них взгляд

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Красота не терпит рамок и границ, и ее можно встретить в любом взгляде или улыбке, стоит только присмотреться. Герои нашей подборки наделены невероятно притягательной внешностью — несколько необычной, но мимо которой уж точно просто так не пройдешь.

AdMe.ru собрал фото людей, на которых хочется смотреть бесконечно из-за их неординарного внешнего вида.

Магический взгляд

Половинки и одно целое

Зацелованный солнцем

Наши особенности делают нас прекрасными

Глубина

Отличаться — значит быть привлекательным

Девушка из сказки

Монохромия

Родственные души

Необыкновенное сочетание

Нетипичная внешность

Две души

Кажется, она из другого мира

Космическая красота

Глаза-озера

Сказочный эльф

Папина дочка

Красота прячется во всех уголках планеты

Магнетизм во взгляде

Бонус: каждый волен менять свою внешность в соответствии с велениями души и быть тем, кем ему хочется быть именно сегодня

Кто из этих людей поразил вас больше всего? А может, в вашем окружении тоже есть люди с удивительной внешностью?