Посмотрите на «безумную» маму, которая использует декретный отпуск, чтобы колесить по миру

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Малыш — это не обуза, уверена Карен Эдвардс, медсестра из Великобритании. Она сделала то, что всем кажется невозможным: родила ребенка и уже через несколько недель поехала с ним путешествовать, прихватив с собой мужа. Они провели в странствиях 10 месяцев, посетив Юго-Восточную Азию, Австралию и Новую Зеландию. Через пару лет в семье появился еще один малыш, и история повторилась: теперь Карен путешествует с 3-летней дочерью и новорожденным сыном и говорит, что ни о чем не жалеет.

Что касается денежного вопроса, то в среднем медсестры в Великобритании зарабатывают £ 20-40 тыс. в год. Да, это выше, чем в ряде стран, но вы только представьте: если бы вы столько зарабатывали, поехали бы вы с двумя маленькими детьми в путешествие? Мы в AdMe.ru сомневаемся, что рискнули бы. У этой семьи определенно есть какие-то секреты.

Карен всегда нравилось путешествовать, и когда у нее родилась дочь Эсме, женщина решила, что это не причина, чтобы бросать свое хобби, ведь в конце концов декретный отпуск — тоже отпуск. В Великобритании он длится год, из него государство оплачивает первые 9 месяцев. Близкие решили, что Карен сошла с ума. Она же, будучи человеком не без иронии, так и назвала свой блог: Travel Mad Mum — блог безумной мамочки-путешественницы. Карен и ее муж Шон продали автомобиль, сдали свой дом в аренду, взяли с собой новорожденную Эсме и отправились в первое путешествие. Они были в Новой Зеландии, Австралии, Сингапуре, Камбодже, Вьетнаме, Таиланде и еще нескольких странах. Никто не знал, как Эсме отнесется к перелетам, но она вела себя просто отлично.

Когда настало время второго декретного отпуска, девушка использовала его точно так же. К путешественникам присоединился 2-месячный Куинн.

«Люди говорят, что ребенок рушит возможность путешествовать, но на самом деле это не так. Были, конечно, неудобные ситуации, например когда ты ночью сидишь в номере, ребенок спит, ты открываешь пиво, и он просыпается. Но все равно это того стоит. Ты по-прежнему можешь заниматься практически всем: и дайвингом, и сноркелингом. Я не могу представить себе, что могла бы провести отпуск по уходу за ребенком иначе». Карен Эдвардс

В этот раз у семьи появились другие источники заработка: блог и YouTube-канал, где мама-путешественница дает советы тем, кто тоже готов решиться на подобные авантюры. К примеру, следует избегать стран, где можно заразиться опасными заболеваниями, брать поменьше вещей, но не забывать о разнообразных мелких игрушках, а также всегда брать с собой коляску с хорошей проходимостью.

«Мне нравится то, что мы делаем, и я ничего не стала бы менять, будь у меня такая возможность. У нас, конечно, были и плохие дни, когда мы ошибались с расписанием, опаздывали на автобусы, теряли багаж, дети закатывали истерики или болели». Карен Эдвардс

Конечно, смотреть мир, пока ты не стал родителем, — вариант, который по удобству не сравнится ни с чем. Но Карен считает, что в путешествиях с грудными детьми есть несколько неоспоримых плюсов. Ее доводы выглядят очень убедительно: Когда еще у вас будет такой длительный оплачиваемый отпуск? Почему бы его не использовать таким вот образом? Домашнее хозяйство выматывает. Но когда вы в путешествии, вам не надо им заниматься, ведь вы живете в отеле. «Я пытаюсь объяснить людям, что это проще, чем быть дома, потому что дома намного больше разных дел!» — говорит путешественница. Муж постоянно рядом, а не на работе. Это дает возможность ухаживать за ребенком по очереди. Отсюда вытекает следующий плюс: малыш общается с отцом постоянно, а не только по вечерам, благодаря этому между ними складываются полноценные отношения.

Инфекционист Сара Логан считает, что путешествовать с ребенком, пока он находится на грудном вскармливании, полезно и рационально. Благодаря антителам, которые содержатся в материнском молоке, малыш будет лучше защищен от инфекций. Возить ребенка в коляске очень удобно: и у него ноги не устают, и вам не надо его таскать на руках. Еще один вариант — посадить его в слинг. После того как ребенку исполнится 2 года, путешествовать станет дороже. Грудничку не надо покупать отдельное место в самолете и брать койку в отеле. Конечно, малыш в таком возрасте мало что понимает, но его мозг все равно впитывает информацию о том, что его окружает. В путешествиях маленький человек получит богатый опыт, испытает различные тактильные ощущения, увидит, как выглядят разные люди, почувствует разные запахи.

Такой отпуск существенно уменьшит шансы послеродовой депрессии. Тратить деньги в отпуске с ребенком куда сложнее, чем без него. К примеру, вы точно не будете много пить или ходить по клубам. У вас будет отличная память о времени, что вы провели вместе. И красивые фото малыша — куда уж без этого. Для детей постарше тоже есть свои плюсы: они растут здоровее сидящих дома ровесников, становятся смелее, их характер закаляется. Эсме уже побывала в 37 странах, а маленький Куинн — в 17. Правда, единственное, о чем сетует Карен, так это то, что у Эсме нет друзей из-за кочевого образа жизни.

«У многих родителей мысль о путешествии с малышами вызывает ужас. Да, мне тоже было страшно быть той самой мамой с плачущим ребенком на борту самолета. Но в то же время в свои 4 месяца моя дочь уже перенесла длительное путешествие на автомобиле, ночевала в палатке, переправлялась на международном пароме и осуществила 2 дальномагистральных авиаперелета. Да, не всегда бывает легко, но в итоге все всегда получается нормально». Карен Эдвардс

Одни считают девушку сумасшедшей, другие эгоисткой, третьи же говорят, что она полностью права, разорвав в клочья стереотип о молодой маме, сидящей дома среди кучи пеленок.