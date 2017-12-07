13 детей, которые стали известны на весь мир благодаря своей красоте

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Красота — понятие субъективное и часто становится предметом споров. Одни считают эталоном здоровый румянец и пухлые чувственные губы, другие без ума от бледной кожи и утонченных черт лица. Но все дебаты затихают, когда речь заходит о детской красоте. AdMe.ru покажет детей, которые благодаря внешности и очаровательной магии стали знаменитыми почти на весь мир.

1. Анастасия Князева, Россия

Недавно британские СМИ назвали 6-летнюю жительницу Перми «самой красивой девочкой в мире».

По словам мамы Насти, окружающие обращали внимание на необычную внешность ребенка с самого рождения, особенно на ее бездонные голубые глаза.

Девочка сотрудничает с популярными марками детской одежды, ее фотографии можно увидеть на рекламных щитах во многих городах, а в ее Instagram более полумиллиона подписчиков.

2. Анна Павага, Россия

А это маленький ангел из Санкт-Петербурга. Анна занимается балетом и, как многие девочки в ее возрасте, мечтает стать балериной.

С трех лет ее приглашают сниматься для рекламы детской одежды, игрушек, спортивных товаров.

Попробовала Аня себя и в актерском деле, снявшись в клипе «Настроение осень» группы «Марсель», и в небольшой роли в фильме «Вселенная воды».

3. Лорен Лунде, Южная Корея

Бытует мнение, что самой необычной красотой природа награждает детей от смешанных браков. Яркое подтверждение этому — Лорен, мама которой кореянка, а отец — канадец.

Девочка сотрудничает с такими брендами детской одежды, как Aura Kids, MiniZaru, MiniMe.

В свободное время Лорен занимается совсем не девичьим делом — корейским боевым искусством тхэквондо.

4. Хейли Васкес, США

Знакомьтесь, это Хейли Васкес, и она мечтает стать знаменитым дизайнером, хотя бы таким, как Карл Лагерфельд.

Чтобы помочь своей мечте сбыться, девочка поступила в школу юных дизайнеров, став самым молодым учеником 2017 года.

В рамках обучения Хейли совместно с брендом Target начала работу над коллекцией модной одежды для мальчиков и девочек. Кроме этого, она принимает участие в модных показах и пробует свои силы в актерском мастерстве.

5. Уильям Франклин-Миллер, Австралия

Этого голубоглазого австралийца называют самым красивым мальчиком в Instagram.

Все началось с того, что кто-то разместил его фотографию в своем твиттере и за считанные часы она набрала несколько тысяч ретвитов, сделав Уильяма популярным во всем мире.

Сейчас Уильям принимает участие в различных рекламных кампаниях и пробует свои силы в кино.

6. Джордан Рейнли, США

Маленькая Джордан делает только первые шаги в мире моды, но уже успела поработать с такими крупными американскими брендами, как Simplicity Patterns, The Children’s Place, Kidpik.

В Instagram маленькой модели, который ведет ее мама, сейчас не так много подписчиков, как у остальных участников этой подборки, но мы уверены: Джордан ждет большой успех!

7. Ланея Грейс, США

Еще один очаровательный пример смешения кровей: среди предков Ланеи есть испанцы, американцы, филиппинцы. Когда девочке было 3 года, ее мама, ожидая второго ребенка, отвела ее в модельное агентство, чтобы занять дочь, пока сама будет нянчиться с новорожденным.

Фотографы пришли в восторг от зеленоглазой красавицы, которая совсем не боялась камеры, и предложили сотрудничество.

Сейчас Ланее 13, и в ее портфолио контракт с Disney, съемки в клипе популярного музыканта Avicii, работа с известными фотографами и домами мод.

8. Колин и Камерон Скотт, США

Колин и Камерон, как вы уже догадались, братья-близнецы. Сейчас они сотрудничают с небольшим модельным агентством в Калифорнии Bensimon Models.

Что-то подсказывает нам, что необычная красота этих мальчиков станет для них пропускным билетом на модельный олимп, если конечно, они этого захотят.

9. Таллия Бурк, США

Некоторые СМИ находят много общего во внешности Таллии и известной француженки Тилан Бондо, которую до Анастасии Князевой называли самой красивой девочкой в мире.

И действительно, несмотря на то что Таллия — американка, в ней определенно есть что-то французское — форма губ?

Несмотря на юный возраст, Таллия сотрудничает с такими динозаврами в мире моды, как Ralph Lauren и Oscar de la Renta

10. Анастасия Авербух, Израиль

Настю называют «самой красивой девочкой Израиля». Многочисленная армия ее поклонников не только в этой стране, но и за ее пределами безоговорочно согласна с этим титулом.

Дочь известного спортсмена Александра Авербуха снимается в кино и сотрудничает с популярными марками израильской одежды для детей.

11. Меган и Морган, США

В начале года об этих близняшках говорил почти весь интернет. Пользователи отмечали, что девочки очень похожи на известную певицу Рианну, если не брать в расчет цвет глаз, который делает их уникальными.

Это Меган.

А это Морган, и у нее редкая аномалия гетерохромия, при которой цвет правого и левого глаз отличается.

Этих детей многие называют самыми красивыми, но все мы знаем, что у каждой мамы есть свой самый дорогой и красивый ребенок на свете.