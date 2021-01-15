Посмотрите, как выглядят дети в разных странах мира
Массимо Бьетти (Massimo Bietti) — фотограф из Италии, который любит путешествовать. В каждой стране он первым делом обращает внимание не на ландшафты или архитектуру, а на местных жителей. Именно их портреты передают атмосферу уголков, где побывал Массимо. Бьетти часто снимает детей, и обычно такие кадры могут рассказать даже больше, чем фото взрослых.
Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на работы итальянца. Уверены, вам тоже будет интересно познакомиться с творчеством Массимо.
Россия, Ямал
Индия, Варанаси
Камбоджа, Сиемреап
Южный Судан, Терекека
Италия, Милан
Бангладеш, Силхет
Папуа — Новая Гвинея
Норвегия, Каутокейно
Малайзия, Семпорна
Лаос, Дон Дет
Эфиопия, долина Омо
Непал, Манакамана
Шри-Ланка
Мадагаскар, Мурундава
Вьетнам, Сапа
Мьянма
Таиланд, Чиангмай
Какая фотография Массимо Бьетти произвела на вас самое сильное впечатление?
Фото на превью maxxetto / instagram, maxxetto / instagram