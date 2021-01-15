Посмотрите, как выглядят дети в разных странах мира

Массимо Бьетти (Massimo Bietti) — фотограф из Италии, который любит путешествовать. В каждой стране он первым делом обращает внимание не на ландшафты или архитектуру, а на местных жителей. Именно их портреты передают атмосферу уголков, где побывал Массимо. Бьетти часто снимает детей, и обычно такие кадры могут рассказать даже больше, чем фото взрослых.