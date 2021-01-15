AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

Посмотрите, как выглядят дети в разных странах мира

1610715
1k

Массимо Бьетти (Massimo Bietti) — фотограф из Италии, который любит путешествовать. В каждой стране он первым делом обращает внимание не на ландшафты или архитектуру, а на местных жителей. Именно их портреты передают атмосферу уголков, где побывал Массимо. Бьетти часто снимает детей, и обычно такие кадры могут рассказать даже больше, чем фото взрослых.

Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на работы итальянца. Уверены, вам тоже будет интересно познакомиться с творчеством Массимо.

Россия, Ямал

Индия, Варанаси

Камбоджа, Сиемреап

Южный Судан, Терекека

Италия, Милан

Бангладеш, Силхет

Папуа — Новая Гвинея

Норвегия, Каутокейно

Малайзия, Семпорна

Лаос, Дон Дет

Эфиопия, долина Омо

Непал, Манакамана

Шри-Ланка

Мадагаскар, Мурундава

Вьетнам, Сапа

Мьянма

Таиланд, Чиангмай

Какая фотография Массимо Бьетти произвела на вас самое сильное впечатление?

Фото на превью maxxetto / instagram, maxxetto / instagram
1610715
1k