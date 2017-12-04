6 фото реальных амазонок, которые одним своим видом наводили ужас на врага

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Истории о женщинах-супергероях не перестают будоражить умы голливудских режиссеров. Благодаря им все парни планеты порой мечтают о Зене, Рыжей Соне, Женщине-кошке, даже о Черной вдове, несмотря на ее прозвище. Сейчас это Чудо-женщина. Сыгравшая ее актриса Галь Гадот и правда обворожительна. Но действительно ли она похожа на настоящую амазонку? AdMe.ru собрал фотографии женщин, слава о смелости и силе которых запечатлена на страницах истории, а не комиксов.

1. В нашем представлении амазонки выглядят так

Героиня Галь Гадот воительница Диана — персонаж античных легенд. В 1941 году она впервые появилась на страницах комиксов. И теперь любой фанат кино и мультфильмов о супергероях представляет себе амазонок такими.

2. А вот как выглядит реальность

На самом же деле амазонки выглядели вот так. Не зря каждому греческому герою, от Геркулеса до Тесея, приходилось практически в приказном порядке сражаться с могущественной амазонкой, доказывая свою храбрость.

3. Их боялись даже свои

Обитали воительницы в западноафриканском государстве Дагомея к югу от Сахары. Это были представительницы личной охраны царя и его названные жены. Впрочем, даже властитель суровой страны не решался к ним притронуться, явно побаиваясь их. Уж до того суровы были воительницы.

4. Треть армии Дагомеи состояла из амазонок

И это вовсе не полумифические персонажи, а вполне реальные отряды, показавшие себя в боях с колониальными войсками Франции в конце XIX века. По подсчетам ученых, в войсках Дагомеи было до 6 000 женщин. А это — треть всей армии страны.

5. Они знали, с какой стороны взяться и за скалку, и за меч

Как и мифические амазонки, дагомейские женщины-воины были хорошо обученной армией, готовой сражаться, совершать марш-броски и диверсии. Многие вступали в строй добровольно, променяв участь домохозяйки на солдатскую.

6. На пути женщины с копьем лучше не стоять

Самая знаменитая из дагомейских амазонок Се-Донг-Хонг-Бе. Она была военачальницей и отличалась особой безжалостностью к врагам. Однажды Се-Донг во главе отряда с одними луками и копьями захватила крепость Абеокута, защитники которой были вооружены пушками и мушкетами.

Это ее прижизненный портрет, где Се-Донг-Хонг-Бе держит в руках голову поверженного врага.

7. Женщины-воины не были редкостью