Эти 23 свадебных фото были безнадежно «испорчены», но от этого стали только круче

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Свадебные фото трудно сделать оригинальными. В большинстве случаев все эти милые кадры отдаленно напоминают друг друга. Но только не в альбомах у этих весельчаков. AdMe.ru собрал «забракованные» свадебные снимки, которые стали настоящими шедеврами.

23. Нежданные гости

22. Снимки без котиков — так себе снимки

21. Неловкий момент

20. Море впечатлений

19. «Что же вы делаете?! Остановитесь!»

18. «Кажется, я рад больше, чем жених»

17. «Упала в обморок на свадьбе лучшей подруги»

16. Кажется, ведущий церемонии несколько взволнован

15. Том Харди машет свадебной церемонии

14. Когда тебя не пригласили и тебе очень обидно

13. «Я расплакался, когда увидел свою невесту, а она... стала смеяться надо мной до упаду»

12. Когда тебе не с кем пойти на свадьбу, но там ты танцуешь с самой красивой девчонкой

11. Когда Вселенная подает знак

10. Горько всем!

9. Самый искренний гость — тот, кому плевать на фото со свадьбы

8. «Свадьба тети. Не смог устоять»

7. Вам тоже интересно, что же осталось за кадром?

6. «Свидетель, подайте кольца»

5. Когда ну очень хочешь поймать букет

4. Свободный полет

3. Молодожены пригласили всю разношерстную округу на свадебную фотосессию

2. Кто сказал, что жених должен быть серьезным?

1. Сама сосредоточенность