Посмотрите, как изменились эти знаменитости с тех времен, когда мы услышали о них впервые

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10 лет назад никто и понятия не имел, как спустя время мы будем скучать по 2007 году. Окончание 00-х было насыщено новшествами во всех отношениях: средства связи, новые субкультуры и жанры музыки. Одни вспоминают о тех временах с улыбкой, а кто-то, отыскав тогдашние фотографии, радуется тому, что это в прошлом.

Команда AdMe.ru совершила путешествие по волнам памяти, чтобы вспомнить, как во времена нашего детства и юности выглядели звезды, которых мы любим до сих пор.