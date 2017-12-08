Посмотрите, как изменились эти знаменитости с тех времен, когда мы услышали о них впервые
10 лет назад никто и понятия не имел, как спустя время мы будем скучать по 2007 году. Окончание 00-х было насыщено новшествами во всех отношениях: средства связи, новые субкультуры и жанры музыки. Одни вспоминают о тех временах с улыбкой, а кто-то, отыскав тогдашние фотографии, радуется тому, что это в прошлом.
Команда AdMe.ru совершила путешествие по волнам памяти, чтобы вспомнить, как во времена нашего детства и юности выглядели звезды, которых мы любим до сих пор.
1. Адель
2. Бен Барнс
3. Марго Робби
4. Джозеф Гордон-Левитт
5. Леди Гага
6. Тэйлор Лотнер
7. Джессика Бил
8. Ченнинг Татум
9. Хлоя Морец
10. Джаред Лето
11. Эмбер Херд
12. Натали Дормер
13. Рианна
14. Николь Шерзингер
15. Иэн Сомерхолдер
16. Тейлор Момсен
17. Джона Хилл
18. Рэйчел Макадамс
19. Зак Эфрон
20. Райан Гослинг
21. Меган Фокс
Фото на превью benbarnes/instagram.com