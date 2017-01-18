После этих снимков хочется бросить все и срочно уехать на Байкал

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Байкал не может не впечатлить. И фотограф Кристина Макеева тоже не осталась к нему равнодушной: еще бы, самое глубокое, самое большое, самое чистое озеро на планете. Красота этого чуда природы зимой неповторима: прозрачный лед толщиной в 1,5–2 метра, изрезанный причудливыми узорами из трещин и пузырьков, удивительные пейзажи вокруг и морозный воздух. Только представьте: вода в озере настолько чистая, что сквозь лед видны и рыбы, и камни, и растения — аж на глубине до 40 метров!

Да что уж тут говорить: взгляните на эти потрясающие кадры и сами все поймете. А еще лучше, конечно же, увидеть однажды Байкал своими глазами — мы в редакции AdMe.ru уже знаем, куда поедем следующей зимой!