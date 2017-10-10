20 портретов звезд, на которые надо посмотреть дважды

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Если вы считаете, что Эмбер Херд и Скарлетт Йоханссон обладают безупречными чертами лица или всегда путаете Натали Портман и Киру Найтли, то вам необходимо взглянуть на работы дизайнера morphy_me. Совмещая портреты знаменитостей, похожих друг на друга и не очень, он возводит красоту в квадрат и создает довольно забавные комбинации.

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