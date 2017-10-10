20 портретов звезд, на которые надо посмотреть дважды

Если вы считаете, что Эмбер Херд и Скарлетт Йоханссон обладают безупречными чертами лица или всегда путаете Натали Портман и Киру Найтли, то вам необходимо взглянуть на работы дизайнера morphy_me. Совмещая портреты знаменитостей, похожих друг на друга и не очень, он возводит красоту в квадрат и создает довольно забавные комбинации.

AdMe.ru искренне беспокоится о ваших глазах — поделитесь в комментариях о том, кто вас больше всего впечатлил.

Анджелина Джоли и Миранда Керр

Райан Гослинг и Райан Рейнольдс

Алисия Викандер и Эмилия Кларк

Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо

Элизабет Олсен и Эмма Стоун

Джаред Лето и Мэттью Макконахи

Кара Делевинь и Хлоя Грейс Морец

Кристен Стюарт и Лили-Роуз Депп

Джаред Лето и Шеннон Лето

Джессика Честейн и Кейт Мара

Роберт Де Ниро и Роберт Дауни — младший

Дженнифер Лоуренс и Софи Тернер

Эмма Уотсон и Тейлор Свифт

Том Хиддлстон и Майкл Фассбендер

Меган Фокс и Адель

Зак Эфрон и Дэйв Франко

Эмбер Херд и Скарлетт Йоханссон

Кира Найтли и Натали Портман

Бейонсе и Селена Гомес

Принцесса Диана и Кейт Миддлтон

Несмотря на то что портреты «скрещены» очень удачно, нам кажется, что доведенным до идеала лицам недостает шарма, который, определенно есть у каждой знаменитости по отдельности.

Фото на превью morphy_me, morphy_me

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