20 портретов звезд, на которые надо посмотреть дважды
Если вы считаете, что Эмбер Херд и Скарлетт Йоханссон обладают безупречными чертами лица или всегда путаете Натали Портман и Киру Найтли, то вам необходимо взглянуть на работы дизайнера morphy_me. Совмещая портреты знаменитостей, похожих друг на друга и не очень, он возводит красоту в квадрат и создает довольно забавные комбинации.
AdMe.ru искренне беспокоится о ваших глазах — поделитесь в комментариях о том, кто вас больше всего впечатлил.
Анджелина Джоли и Миранда Керр
Райан Гослинг и Райан Рейнольдс
Алисия Викандер и Эмилия Кларк
Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо
Элизабет Олсен и Эмма Стоун
Джаред Лето и Мэттью Макконахи
Кара Делевинь и Хлоя Грейс Морец
Кристен Стюарт и Лили-Роуз Депп
Джаред Лето и Шеннон Лето
Джессика Честейн и Кейт Мара
Роберт Де Ниро и Роберт Дауни — младший
Дженнифер Лоуренс и Софи Тернер
Эмма Уотсон и Тейлор Свифт
Том Хиддлстон и Майкл Фассбендер
Меган Фокс и Адель
Зак Эфрон и Дэйв Франко
Эмбер Херд и Скарлетт Йоханссон
Кира Найтли и Натали Портман
Бейонсе и Селена Гомес
Принцесса Диана и Кейт Миддлтон
Несмотря на то что портреты «скрещены» очень удачно, нам кажется, что доведенным до идеала лицам недостает шарма, который, определенно есть у каждой знаменитости по отдельности.