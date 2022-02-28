Пользователи сети показали свои крутые снимки, которые могли бы взять победу в любом фотоконкурсе

Чтобы сделать завораживающий снимок, совсем необязательно быть профессиональным фотографом с кучей дорогого оборудования. Клевый кадр можно сделать и на смартфон, главное — оказаться в нужном месте в нужное время и успеть поймать момент. А потом показать свой шедевр всему миру.

Мы в AdMe.ru давненько не публиковали подборку залипательных фото, спешим скорее исправиться. Вот крутые снимки, которым впору представляться на известных выставках, хотя они сделаны простыми пользователями интернета.

«Я сделал этот снимок 6 лет назад на iPhone и, он выглядит суперкруто. На нем мой гид во время восхождения на Монблан (4 807 м)»

«Моя жена и наш любопытный сын под дождем»

«Это фото я сделал на старый простенький смартфон во время катания на лыжах. До сих пор это один из моих любимых снимков»

«Успела заснять огонь из пасти дракона, сидящего на вершине банка Гринготтс»

«Сделала это фото почти в сумерках, когда надвигалась буря. И да, огонь настоящий! Он появляется примерно каждые 20 минут и сначала немного гремит, чтобы предупредить, что он вот-вот включится».

«Я снимал закат и не ожидал, что скейтбордист отлично попадет ко мне в кадр»

Это свеча в снегу

«Я сделал около 200 кадров, чтобы заснять ныряющих за кормом уток. Это фото оказалось лучшим»

«Сделал фото ледяной пещеры во время экспедиции на снегоступах. Мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что мои глаза видят это вживую»

«Заснял „целующимися“ этих очаровательных существ — гуанако. Они являются родственниками альпак, лам и викуний»

Кто-нибудь заметил, что горы тоже будто целуются? © olymol / Reddit



«Шел первый снег. Я ехал с женой и сыном в магазин за фастфудом. Но потом мы заметили этот свет, я взял камеру и сделал снимок»

«Запечатлел себя с помощью дрона между морем и розовым озером»

«Когда я управляла дроном, мое внимание привлек контраст теней на фоне снега, и я сделала этот кадр»

«Давно хотел такое фото, и однажды все сложилось — я сделал свой автопортрет»

«Эффект дыма в салоне автомобиля был сделан из искусственного тумана, состоящего на 80 % из воды и на 20 % — из глицерина. За головой я разместил светодиодную лампу с теплым оттенком свечения».

Пешеходная тропа

У меня голова закружилась, пока я глядела на это. © CLENicoleMarie / Reddit

«Я вынул бутылку с водой из морозилки, заглянул внутрь, и подумал, что это выглядит как ледяная пещера, и быстро сфотографировал»

«Буря повалила несколько деревьев и так заблокировала туннель»

«Несколько лет назад я просто вытащила телефон и поймала в кадре туман, плавно сливающийся с водой»

«Мне удалось заснять двух обнимающихся сурикатов»

«Недавно сделала фото моста в метель»

«Я снимала себя 1,5 часа, чтобы „восковой сталактит“ стал достаточно длинным»

«Не волнуйтесь, у меня не было никаких ожогов. Свечи имеют низкую температуру плавления, поэтому первый слой был немного горячим, а потом уже ничего не чувствуешь».