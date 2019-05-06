Пользователи сети поделились снимками бабушек и мам. Красота женщин XX века завораживает

47 4

40

19.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждой эпохи свои каноны красоты. Но нам кажется, что девушки середины прошлого столетия были особенно прекрасны в своей естественности. Чтобы это доказать, их дети и внуки устроили в интернете небольшой флешмоб.

Мы в AdMe.ru не могли глаз отвести от фото мам и бабушек прошлых лет. И решили непременно показать эти чудесные снимки вам.

1. Фoтo бaбушки, 1950 год

2. «Моя прекрасная бабуля где-то на рубеже 50–60-х»

3. «Вот такой была моя бабушка»

4. «Бабуля — казачья дворянка, 1942 год»

5. «Людмила Федоровна, моя бабушка,1935 год»

6. «Так выглядела моя мамуля»

7. «Студентки Ленинградского рабфака в 1937 году. Бабушка Рая — в центре в белом платье»

8. «Моя прабабушка»

9. «Моя бабуля была той еще модницей»

10. «Любимая бабушка, 1953 год»

11. Свадебный день

12. «Бабушка Людмила, вторая половина 1950-х»

13. «Маме тут 19 лет. 1966 год»

14. «Старый снимок бабушки»

15. Естественность тогда была в почете

16. «У моей бабушки была шикарная коса»

17. «Эта блондинка — моя бабуля»

18. «Это моя мама. Мерилин Монро отдыхает!»

19. Фотография девушки из Риги

20. «Моя мама, примерно 1960-е годы»

21. «Так выглядела бабушка в 1952 году»

22. Девушки-подружки в 1940 году

23. «Бабуля в 1961 году»

24. «Это моя мама»

25. Фотокарточка девушки с глубоким взглядом

26. «На снимке — моя бабушка»

А у вас сохранились старые фото вашей мамы или бабушки? Поделитесь ими в комментариях.