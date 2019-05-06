Пользователи сети поделились снимками бабушек и мам. Красота женщин XX века завораживает
У каждой эпохи свои каноны красоты. Но нам кажется, что девушки середины прошлого столетия были особенно прекрасны в своей естественности. Чтобы это доказать, их дети и внуки устроили в интернете небольшой флешмоб.
Мы в AdMe.ru не могли глаз отвести от фото мам и бабушек прошлых лет. И решили непременно показать эти чудесные снимки вам.
1. Фoтo бaбушки, 1950 год
2. «Моя прекрасная бабуля где-то на рубеже 50–60-х»
3. «Вот такой была моя бабушка»
4. «Бабуля — казачья дворянка, 1942 год»
5. «Людмила Федоровна, моя бабушка,1935 год»
6. «Так выглядела моя мамуля»
7. «Студентки Ленинградского рабфака в 1937 году. Бабушка Рая — в центре в белом платье»
8. «Моя прабабушка»
9. «Моя бабуля была той еще модницей»
10. «Любимая бабушка, 1953 год»
11. Свадебный день
12. «Бабушка Людмила, вторая половина 1950-х»
13. «Маме тут 19 лет. 1966 год»
14. «Старый снимок бабушки»
15. Естественность тогда была в почете
16. «У моей бабушки была шикарная коса»
17. «Эта блондинка — моя бабуля»
18. «Это моя мама. Мерилин Монро отдыхает!»
19. Фотография девушки из Риги
20. «Моя мама, примерно 1960-е годы»
21. «Так выглядела бабушка в 1952 году»
22. Девушки-подружки в 1940 году
23. «Бабуля в 1961 году»
24. «Это моя мама»
25. Фотокарточка девушки с глубоким взглядом
26. «На снимке — моя бабушка»
А у вас сохранились старые фото вашей мамы или бабушки? Поделитесь ими в комментариях.
Фото на превью Марианна Кофманн / vk