Пользователи проверяют, как выглядят представители их профессий на фотостоках и не могут перестать смеяться

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Однажды профессор биохимии Николь Полк (Nicole Paulk) пыталась найти на фотостоках пару правдивых снимков, которые иллюстрировали бы ее рабочие процессы. Однако задача оказалась не из легких, так как фотографы и модели, по-видимому, далекие от мира науки, выгружали на стоки в огромных количествах фото ученых, никак не сопоставимые с реальностью. Проблемой поиска подходящего снимка Николь поделилась в сети и тем самым положила начало веселому флешмобу «Дурацкие стоковые фото о моей работе» (#BadStockPhotosOfMyJob): люди начали вбивать названия своих профессий в стоковые поисковики и делиться результатами с окружающими.