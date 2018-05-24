Пользователи проверяют, как выглядят представители их профессий на фотостоках и не могут перестать смеяться
Однажды профессор биохимии Николь Полк (Nicole Paulk) пыталась найти на фотостоках пару правдивых снимков, которые иллюстрировали бы ее рабочие процессы. Однако задача оказалась не из легких, так как фотографы и модели, по-видимому, далекие от мира науки, выгружали на стоки в огромных количествах фото ученых, никак не сопоставимые с реальностью. Проблемой поиска подходящего снимка Николь поделилась в сети и тем самым положила начало веселому флешмобу «Дурацкие стоковые фото о моей работе» (#BadStockPhotosOfMyJob): люди начали вбивать названия своих профессий в стоковые поисковики и делиться результатами с окружающими.
AdMe.ru решил отобрать для вас самые забавные изображения со стоков и показать, что по поводу таких фото думают сами «носители» профессий.
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*Алая Ведьма — персонаж комиксов и фильмов Marvel. Обладает, помимо прочего, телекинезом и для своих манипуляций использует жесты, похожие на движения девушек на фото.
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Мы предлагаем вам тоже поучаствовать в таком флешмобе.
- Зайдите на сайт любого фотостока (например, на один из этих или любой другой).
- Вбейте в поисковую строку название своей профессии.
- Выберите самые яркие снимки и расскажите, насколько они оказались близки к истине.
Как знать, возможно, находок наших читателей хватит на новую статью?
Фото на превью DrJenGunter / Twitter, Depositphotos