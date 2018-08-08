Пользователи поделитесь фотографиями своих родных в молодости. И эти снимки доказывают, что быть оторвой можно в любом веке

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как бы очевидно ни звучало, но любая бабушка нашей планеты когда-то была юной девушкой. Ведь зачастую мы даже не задумываемся о прошлом старшего поколения, забывая, что наши мамы и папы тоже были молодыми. Впрочем, как и их дедушки и бабушки. Они также любили, расставались и переживали те же ситуации, которые переживаем сейчас мы, вот только много-много лет назад.

Именно поэтому мы в AdMe.ru решили напомнить вам простую истину, что мир меняется — не меняемся только мы.

1. «Моя мама была инструктором по вождению танка в 1984 году»

2. «Моя бабушка — белая еврейская женщина, но на этом фото она выглядит как Барак Обама»

3. «Мой папа со своими друзьями похожи на актерский состав сериала „Очень странные дела“. Фото было сделано в 1982 году»

4. «Мой папа на скейтборде направляется в школу. 1982 год. Думаю, он намного круче меня»

5. «Моя бабушка в 1908 году»

6. «Мой веселый отец (с журналом), мой дедушка, бабушка и дядя в 1972 году»

7. «Свадьба моих родителей в 1961 году. Хм, мой отец определенно похож на Мэтта Деймона»

8. «Нашел школьную фотографию своего отца. По-моему, это чудо, что я вообще родился»

9. «Мои бабушка и дедушка на свидании в 1960 году. Это мое любимое фото»

10. «Моя 15-летняя мама на концерте Allman Brothers в 1973 году. Она курит, у нее сломана рука»

11. «Моя мама со своей подругой занимаются серфингом. Это было в 1980-х»

12. «Как моя мама демонстрирует свои навыки воспитания»

13. «Родители в день свадьбы. 1980 год»

14. «Где-то в 1975 году моим дядей был Джеймс Франко»

15. «В конце 1950-х мой дядя стал первым темнокожим игроком в американский футбол в своем университете»

16. «Моя мама на конкурсе поедания пирогов. Она победила всех мальчишек. 1950 год»

17. «Мой отец до того, как я родился. 1986 год»

18. «Моя бабушка была моделью для свадебного платья Christian Dior в 1940-х»

19. «Я всегда знала, что моя мама была крутой, но я даже не догадывалась насколько. Фото сделано приблизительно в 1985 году»

А у вас есть интересные истории или фотографии ваших родных, когда они были молоды? Делитесь ими в комментариях. Нам будет интересно.