Пользователи делятся фотографиями красивых мест, в каждом из которых хочется остаться навсегда

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Рассматривать фотографии красивых мест любят многие, и у каждого своя цель: планирование отпуска, поиск вдохновения, идеи для ремонта. Благодаря людям, которые публикуют такие снимки, мы узнаем о необычных местах на курортах, на которые вряд ли укажет турагент.

AdMe.ru собрал 20 интересных фотографий, за просмотром которых вы обязательно что-то найдете для себя вне зависимости от цели.

20. «Мое маленькое убежище на балконе»

19. Волшебный бамбуковый дом у реки на Бали

18. «Мое уютное место»

17. «Я только что закончил ремонт своей террасы»

16. Уют на открытом воздухе

15. «Мой маленький домик сегодня вечером»

14. Крытый природный горячий источник на курорте Dunton Hot Springs в Колорадо

13. Кафе в Праге

12. «Мой коттедж в Убуде, Бали»

11. Горные домики, французский горнолыжный курорт «Ле дез Альп»

10. «Мы с женой купили свой первый дом — и внутри так же уютно, как и снаружи»

9. «Мансарда хижины, где я остановился»

8. Дом на лодке в Лейк-Дистрикт, Великобритания

7. «Недавно я останавливался здесь со своей девушкой», Дартмур, Великобритания

6. «Мой дом во время сумерек»

5. Уютный интерьер вэна для отдыха

4. «В доме моих родителей есть комната, под которой бежит водопад»

3. «Я мог бы весь день наблюдать за каплями дождя на этих окнах»

2. «Домик друзей семьи для отдыха в горах»

1. Идеальное место для уютного воскресного утра

Какие из этих мест вам понравились больше всего? Для себя мы выделили фотографии № 19, 11 и 5.