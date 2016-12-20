Один способ отправиться в захватывающее приключение, не вставая с места
= Партнерский пост AdMe.ru и Nikon ® =
Жить активно и весело, получать незабываемые впечатления, а потом делиться фотографиями и видео — это тренд современной жизни. Люди забираются все выше, погружаются все глубже, спускаются с более крутых склонов и хотят фиксировать приключения для себя и других. Но при это не терять ни одной детали.
Благодаря экшн-камере, которая снимает сферические фото и видеоролики с обзором 360° и эффектом присутствия, такая возможность сейчас появилась.
AdMe.ru совместно с Nikon ® собрали пять крутых роликов, которые показывают, на что способна новинка KeyMission 360.
Видео лучше смотреть через браузер Google Chrome, и не забывайте пользоваться мышкой.
Искатели приключений смогут устроить камере жесткие испытания
Камера KeyMission 360 отлично подготовлена к экстремальным условиям. Она снимает на глубине до 30 м, не пропускает пыль, выдерживает удары с 2-метровой высоты и гарантирует стабильную работу при температуре от −10 до +40 °С. Правда, здорово ?
А также сорваться в приключение прямо сейчас
Экшн — камерой в походе или путешествии сейчас никого не удивишь. Но Nikon пошел дальше. Его камера снимает панорамные видео и фото. А это значит, что при просмотре вы и ваши друзья снова прыгнут в каяк, на борт яхты или нырнут под воду и почувствуют себя в сердце приключения. Кстати, в комплекте идут картонные очки виртуальной реальности, в которых смартфон используется как экран. Поэтому оказаться в Индии или на подпрыгивающем байке, спускающимся с горы, можно не выходя из дома.
Мгновенно поделиться с друзьями фотками и видео в Facebook или YouTube
С помощью приложения SnapBridge 360/170 отснятый материал можно обработать тут же на мобильном и опубликовать в соцсетях. Если вы из тех, кто любит основательно повозиться с каждым сюжетом, и вам удобно работать за компьютером — специальная программа для Windows и MacOS отредактирует ваши видео и фото на раз-два.
Управлять камерой в один клик
Управление камерой и съемкой происходит через смартфон и приложение SnapBridge 360/170. KeyMission 360 поддерживает беспроводную связь Wi-Fi и Bluetooth. Настраивать качество изображения, экспозицию, управлять балансом белого и отслеживать изменения картинки можно сразу на экране мобильного или планшета.
Запечатлеть окружающую красоту с разрешением 23,9 млн пикселей
Фиксация и автоматическое «сшивание» изображения происходит благодаря двум широкоугольным объективам, размещенным на противоположных сторонах камеры. Благодаря встроенным стабилизаторам камера снимает видео и фото в максимальном качестве (для тех, кто сечет фишку: в качестве UltraHD 4k при FPS 24 кадр/сек., что соответствует 3840 × 2160).
Заказать новинку и узнать больше о камере KeyMission 360 можно на официальном сайте Nikon ®.