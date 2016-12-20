Один способ отправиться в захватывающее приключение, не вставая с места

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Жить активно и весело, получать незабываемые впечатления, а потом делиться фотографиями и видео — это тренд современной жизни. Люди забираются все выше, погружаются все глубже, спускаются с более крутых склонов и хотят фиксировать приключения для себя и других. Но при это не терять ни одной детали.

Благодаря экшн-камере, которая снимает сферические фото и видеоролики с обзором 360° и эффектом присутствия, такая возможность сейчас появилась.

AdMe.ru совместно с Nikon ® собрали пять крутых роликов, которые показывают, на что способна новинка KeyMission 360.

Видео лучше смотреть через браузер Google Chrome, и не забывайте пользоваться мышкой.