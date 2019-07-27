Почему быть туристом сегодня не круто (Дадим подсказку: всему виной инстаграм)

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Как часто, когда вы листаете ленту в инстаграме, у вас появляется ощущение дежавю? Кажется, что почти каждую фотографию из чьих-то путешествий мы уже где-то видели. Пользователь Insta Repeat даже создал отдельный аккаунт, чтобы собирать коллажи из таких снимков. Массовый наплыв инстапутешественников в места популярных геотегов привел к тому, что туристические достопримечательности практически терпят бедствие. Новое явление уже получило название — overtourism («слишком большой наплыв туристов»).

Мы в AdMe.ru составили для вас словарь терминов, которые характеризуют быт современного инстапутешественника и само явление овертуризма. Парочку действенных советов, как каждый из нас может бороться с этой проблемой, вы найдете в конце статьи.

Overtourism — «чрезмерный наплыв туристов»

Овертуризм, или чрезмерный наплыв посетителей в определенные туристические зоны, — явление неновое, и вызвано оно, конечно, не только увлечением инстаграмом. Еще до появления соцсети туристическая инфраструктура некоторых городов перестала отвечать требованиям возросшего числа отдыхающих. В список 12 мест, от посещения которых стоит отказаться, давно входят Амстердам, Барселона, Галапагосы, Эверест, Тадж-Махал, Мачу-Пикчу и многие другие сверхпопулярные локации. С развитием тревел-блогерства под угрозой оказались и менее избитые объекты. Ведь обычные экскурсии по туристическим достопримечательностям инстапутешественникам уже неинтересны, они стараются открывать нехоженые тропы.

«Нашествие туристов, иди домой!»

Жители района Ла Барселонета, где находится один из самых популярных испанских пляжей, провели акцию протеста, чтобы отвоевать свои территории у путешественников. Они перекрывали отдыхающим вход в воду и разворачивали плакаты, прямым текстом говорящие: «Мы не хотим туристов», «Уезжайте домой».

На пути к вершине Эвереста весной 2019 года погибло 11 человек. Подниматься на гору можно в течение всего нескольких дней в конце мая — это так называемое окно погоды. На этот период власти Непала выдали рекордное количество разрешений на восхождение — 381. Из-за этого путь к вершине преградила самая настоящая пробка.

Амстердам вышел на лидирующие позиции в качестве направления для туризма вопреки своей воле. Город почти не справляется с наплывом отдыхающих, местные возмущаются поведением туристов, которые рвут цветы из горшков и мочатся на стены. В «квартале красных фонарей» даже развернули кампанию, напоминающую туристам, что в городе есть местные жители, которым завтра на работу.

Посещение архипелага Пхипхи в Таиланде стало супермассовым после фильма «Пляж» с Ди Каприо. С увеличением популярности инстаграма его проходимость только растет: ежедневно сюда приезжают больше 5 тыс. человек. Уже планируется запретить причаливание лодок на пляже, а если так пойдет и дальше, его и вовсе могут закрыть. Так что модные тренды инстаграма лишь усугубляют ситуацию с овертуризмом. Мы постарались составить для вас мини-словарик терминов, обозначающих явления, которые мешают решить проблему.

Travelgram — «инстаграм для путешествий»

В 2010 году, на заре своего существования, инстаграм был совсем другим. Он задумывался как геолокационная соцсеть, основная функция которой — позволять пользователям отмечаться в разных местах. Однако тогда создатели отказались от этой идеи в пользу возможности легко и быстро делиться фотографиями. Было время, когда ставить геотеги в приложении вообще было нельзя. Cейчас представить себе инстаграм без геолокации невозможно. А #travelgram — самый популярный хештег в соцсети, по нему находится 104,5 млн публикаций. Поколение миллениалов зачастую отправляется в путешествие исключительно для того, чтобы поставить гордую решетку под фото.

Instatravel — «инстаграм-путешествие»

Второй по популярности хештег в соцсети — #instatravel, 90,5 млн публикаций. Быть простым туристом в эпоху инстаграма уже немодно. Теперь каждый старается стать инстапутешественником, исследователем неизведанных троп, о которых знают только местные. Вот только неизведанными любые локации перестают быть очень быстро: стоит показать их в инстаграме с соответствующим хештегом.

Geotagging — «путешествия по географическим меткам»

Поколение миллениалов выбирает места для отдыха по-новому. Раньше, планируя отпуск, мы руководствовались личными предпочтениями: посмотреть архитектуру, узнать историю, понежиться на пляже. Теперь в моде туризм, получивший название геотегинга: мы ищем направление для поездки с помощью геолокационных отметок в инстаграме.

Популярное место для геотегинга — городок Банф в канадской провинции Альберта. Туристы стекаются сюда ради вида, который вы наверняка не раз встречали в инстаграме.

Безусловный лидер среди направлений для инстаграм-путешествий — Дубай.

Современные путешественники приезжают в Каппадокию исключительно ради фотосессии на фоне воздушных шаров. Причем любительских фото для семейного архива уже недостаточно — должен быть модный инстакадр.

Instagrammable Place — «инстаграмное место»

Согласно исследованиям, многие пользователи инстаграма могут поехать в отпуск исключительно для того, чтобы сфотографироваться в модном месте. Для этого явления тоже существует специальный термин — instagrammable place, «место силы» инстаграм-пользователей, гарантирующее массовый приток последователей.

Знаменитый Флэтайрон-билдинг в Нью-Йорке, «дом-утюг», привлекает инстапутешественников своим фотогеничным видом.

Музей мороженого в Сан-Франциско существует преимущественно за счет туристов, которые приезжают сюда, чтобы сделать яркие модные снимки.

Selfie Generation — «поколение селфи»

Поколение селфи в контексте туризма интересно в первую очередь своим новым переживанием мира природы. Миллениалы хотят быть сопричастными — отправляются в кар-туры по заповедникам, фотографируются обнаженными на фоне нетронутых пейзажей, вступают в пожарные бригады для тушения возгораний в лесах, разбивают палатки и спасают диких животных. Но единение с природой вовсе не означает отказ от интернета: все действия подробно фиксируются для странички в соцсети. Точки популярных геотегов уже в ближайшее время могут пополнить список мест, пострадавших от овертуризма. Если вы не хотите становиться частью проблемы, вы всегда можете посетить не менее значимые и очень похожие, но гораздо менее популярные у туристов места, о которых мы рассказывали в нашей статье.

Оригинальное решение проблемы нашел один из пользователей

Какими способами, на ваш взгляд, можно справиться с проблемой овертуризма?