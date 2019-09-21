Питерский фотограф снимает рыжеволосых девушек, чья огненная красота испепеляет
Согласно недавним исследованиям, около 2 % населения планеты рыжеволосые, больше всего их в Западной Европе. Так, например, в Ирландии проживает около 10 % людей с рыжими волосами, что делает страну мировым лидером по этому показателю. Ну а насладиться внешностью обладателей огненной шевелюры можно благодаря проекту Redheads’ Stories от питерского фотографа Александры Бочкаревой. Девушка предпочитает работать на открытом воздухе, что придает ее снимкам особую сказочность. Еще большее очарование работам добавляют дикие и домашние животные, которые присутствуют на многих фотографиях этого проекта.
Мы в AdMe.ru неравнодушны к обладателям огненной шевелюры, поэтому Redheads’ Stories задел нас за живое.
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Участница Паралимпийских игр Светлана с совой. Обыгрывается тема силы духа и тела.
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Подруги со своими домашними любимцами мейн-кунами. Замечаете сходство животных с их хозяйками?
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Тема ошибок, которые мы пытаемся забыть. Сова на снимке олицетворяет свободу души, а девушка — привязанный ум.
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Ирина с хаски Шерлоком и Люменом. У девушки и у собак врожденная гетерохромия.
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Полина с ручной лисой Алисой.
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Фото на превью alexandra_bochkareva_arts / Instagram