Параллельные миры цифрового художника, в которых реальность превращается в сказку

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«Я предпочитаю сохранять состояние непрофессионального фотографа», — так о себе говорит российский цифровой фотохудожник Платон Юрич. В его работах грань между реальностью и вымыслом стирается, что создает особое «зазеркалье». Каждый понимает творения Платона по-своему, а сам он утверждает, что это его видение мира. При создании некоторых фотографий мастер прибегнул к помощи фотошопа, в других же случаях он использовал только подручные материалы.