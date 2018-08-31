Параллельные миры цифрового художника, в которых реальность превращается в сказку
«Я предпочитаю сохранять состояние непрофессионального фотографа», — так о себе говорит российский цифровой фотохудожник Платон Юрич. В его работах грань между реальностью и вымыслом стирается, что создает особое «зазеркалье». Каждый понимает творения Платона по-своему, а сам он утверждает, что это его видение мира. При создании некоторых фотографий мастер прибегнул к помощи фотошопа, в других же случаях он использовал только подручные материалы.
Редакция AdMe.ru была впечатлена профессионализмом Платона Юрича и предлагает вам окунуться в его ни на что не похожую реальность.
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Какие работы Платона Юрича запомнились вам больше всего?
Фото на превью platon_yurich / Instagram, platon_yurich / Instagram