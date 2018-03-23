Пара путешественников запустила проект, который показывает мир с разных сторон
Зузу и Питер — пара путешественников, чьи фотографии из поездок вылились в необычный проект «Lens Between Us» («Объектив между нами»). Куда бы они ни поехали и где бы ни оказались, молодые люди традиционно делают фото друг напротив друга. Такая простая идея доносит до нас важную мысль: один и тот же предмет с разных углов может выглядеть совершенно по-разному.
Ребята рассказывают, что познакомились, когда работали в рекламном агентстве в Словакии. Однажды им захотелось сменить обстановку и поехать в другую страну. Было решено отправиться в Австралию — с этого и началось их долгое приключение. А так как оба любят фотографию, путешествия и творческие проекты, серия «Lens Between Us» не заставила себя долго ждать.
AdMe.ru вдохновлен тем, какой простой и гениальный подход нашли Зузу и Питер, чтобы передать атмосферу разных уголков планеты. Предлагаем и вам познакомиться с их творчеством.
Чехия, Прага
Фиджи, пляж Натадола
Сингапур, сады у залива
Тасмания, Залив Огней
Индонезия, Бали, Обезьяний Лес
Западная Австралия, риф Нингалу
Австралия, пляж Тамарама
Австралия, Мельбурн
Великобритания, Лондон
Новая Зеландия, термальные бассейны
Словакия, Малая Фатра
Китай, Шанхай
Словакия, Чичманы
Гонконг, пик Виктория
Индонезия, Бали, гора Батур
Венгрия, озеро Балатон
Как вам такая идея фотопроекта? Поделитесь впечатлениями в комментариях.
Фото на превью Lens Between Us