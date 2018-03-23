Пара путешественников запустила проект, который показывает мир с разных сторон

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Зузу и Питер — пара путешественников, чьи фотографии из поездок вылились в необычный проект «Lens Between Us» («Объектив между нами»). Куда бы они ни поехали и где бы ни оказались, молодые люди традиционно делают фото друг напротив друга. Такая простая идея доносит до нас важную мысль: один и тот же предмет с разных углов может выглядеть совершенно по-разному.

Ребята рассказывают, что познакомились, когда работали в рекламном агентстве в Словакии. Однажды им захотелось сменить обстановку и поехать в другую страну. Было решено отправиться в Австралию — с этого и началось их долгое приключение. А так как оба любят фотографию, путешествия и творческие проекты, серия «Lens Between Us» не заставила себя долго ждать.

AdMe.ru вдохновлен тем, какой простой и гениальный подход нашли Зузу и Питер, чтобы передать атмосферу разных уголков планеты. Предлагаем и вам познакомиться с их творчеством.