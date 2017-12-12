У каждого ребенка есть фотоальбом, но не у каждого есть папа, который превратит его в шедевр

36-летний Шолом Бер Соломон — отец годовалой малышки по имени Зои. Креативный папа выкладывает в инстаграм фотографии, на которых они с дочуркой в разных образах.

Мы в AdMe.ru видели много детских альбомов, но этот сразу покорил наши сердца своей неординарностью и позитивом.

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Как считаете, ставим этому папе зачет автоматом?

Фото на превью sbsolly / instagram

14 На склад!
21 Комментарии
  • 12 декабря 2017
  • 21
  • 5397

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