У каждого ребенка есть фотоальбом, но не у каждого есть папа, который превратит его в шедевр

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

36-летний Шолом Бер Соломон — отец годовалой малышки по имени Зои. Креативный папа выкладывает в инстаграм фотографии, на которых они с дочуркой в разных образах.

Мы в AdMe.ru видели много детских альбомов, но этот сразу покорил наши сердца своей неординарностью и позитивом.