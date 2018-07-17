Отложите дела и посмотрите 20 залипательных фотографий. Вы же заслужили 5 минут отдыха?
Джастин Питерс — один из талантливых молодых художников Германии, работающих в жанре цифровой живописи. При создании своих работ он руководствуется фразой Пабло Пикассо: «Все, что ты можешь вообразить себе, реально». Кумиры 22-летнего мастера — сюрреалисты Сальвадор Дали, Роб Гонсалвес и Владимир Куш.
В самом начале своего творческого пути Джастин просто фотографировал красивые виды. Однако вскоре он заинтересовался цифровой живописью — начал смотреть обучащие ролики, а с лета 2016 года показывает свои работы публике. Художник надеется, что люди, посмотревшие его творения, окунутся в иной мир, где возможно все.
Редакция AdMe.ru также впечатлилась работами Джастина Питерса и решила показать вам самые яркие из них.
1. Дерево-жираф
2. Пальмовый слон
3. Другой путь
4. Космическая карусель
5. Наблюдая за убегающим временем
6. Облачный серфинг
7. Глаз моря
8. Римская свеча
9. Лунный кит
10. Огненная луна
11. Забота о Земле
12. Когда небо сливается с океаном
13. Лесная карусель
14. Самые темные ночи рождают самые яркие огни
15. Давайте исследовать мир вместе!
16. Дерево-птица
17. Луна — воздушный шар
18. Плавящаяся луна
19. Под лесом
20. Лунный водопад
А какие творения Джастина Питерса вам запомнились больше всего?
Фото на превью jstnptrs / Instagram, jstnptrs / Instagram