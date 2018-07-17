Отложите дела и посмотрите 20 залипательных фотографий. Вы же заслужили 5 минут отдыха?

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Джастин Питерс — один из талантливых молодых художников Германии, работающих в жанре цифровой живописи. При создании своих работ он руководствуется фразой Пабло Пикассо: «Все, что ты можешь вообразить себе, реально». Кумиры 22-летнего мастера — сюрреалисты Сальвадор Дали, Роб Гонсалвес и Владимир Куш.

В самом начале своего творческого пути Джастин просто фотографировал красивые виды. Однако вскоре он заинтересовался цифровой живописью — начал смотреть обучащие ролики, а с лета 2016 года показывает свои работы публике. Художник надеется, что люди, посмотревшие его творения, окунутся в иной мир, где возможно все.