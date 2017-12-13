«В любой ситуации оставайся фотогеничным» — вот девиз этих ребят

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Хорошо получаться на фотографиях удается далеко не всем. Тем более когда камера застает нас неожиданно и не в самый подходящий момент. AdMe.ru собрал для вас людей и животных, которые великолепно выглядят на фото несмотря ни на что. А в финале статьи — утешительный бонус для тех, кто не может этим похвастаться.

Фотогеничность. Уровень: бог

Необычайно фотогеничный немецкий протестующий и полицейские

Ridiculously photogenic German protester and cops: pic.twitter.com/EylrrZViYl — Persian Rose (@PersianRose1) September 30, 2017

Этот парень выглядит так, будто только что получил спортивную награду, а теперь празднует

Эта девушка не знает, что такое неудачный ракурс

Козел великолепен и, кажется, сам это знает

Этот парень бежит марафон, а выглядит так, будто идет по красной ковровой дорожке

Вы когда-нибудь видели фотогеничного сома? Теперь видели

Американский бейсболист Кэм Макдэниел

Похоже, этот тюлень привык к вспышкам фотокамер

Позировать во время борьбы? Да не вопрос!

Ох уж эта ухмылка!

Эх, вот бы такое хорошее фото в паспорт!

Американский борец смешанных единоборств Йен Страшный Дядя Макколл

Собака умеет фотографироваться!

В любой непонятной ситуации оставайся фотогеничным

Бег с препятствиями не препятствие для отличного фото

Эта ящерка выглядит так, будто снимается в клипе с грустной песней

Парень знает, как принять эффектную позу

Привет, красотка! Как дела?

Кто-то обожает позировать фотографу, а кто-то по жизни фотогеничен без всяких усилий

Бонус: если вы не можете похвастаться такими же шикарными фото, как в подборке, вот вам чихающая белочка

А вот что стоит за шикарными фото