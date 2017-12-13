«В любой ситуации оставайся фотогеничным» — вот девиз этих ребят
Хорошо получаться на фотографиях удается далеко не всем. Тем более когда камера застает нас неожиданно и не в самый подходящий момент.
AdMe.ru собрал для вас людей и животных, которые великолепно выглядят на фото несмотря ни на что. А в финале статьи — утешительный бонус для тех, кто не может этим похвастаться.
Фотогеничность. Уровень: бог
Необычайно фотогеничный немецкий протестующий и полицейские
Ridiculously photogenic German protester and cops: pic.twitter.com/EylrrZViYl— Persian Rose (@PersianRose1) September 30, 2017
Этот парень выглядит так, будто только что получил спортивную награду, а теперь празднует
Эта девушка не знает, что такое неудачный ракурс
Козел великолепен и, кажется, сам это знает
Этот парень бежит марафон, а выглядит так, будто идет по красной ковровой дорожке
Вы когда-нибудь видели фотогеничного сома? Теперь видели
Американский бейсболист Кэм Макдэниел
Похоже, этот тюлень привык к вспышкам фотокамер
Позировать во время борьбы? Да не вопрос!
Ох уж эта ухмылка!
Эх, вот бы такое хорошее фото в паспорт!
Американский борец смешанных единоборств Йен Страшный Дядя Макколл
Собака умеет фотографироваться!
В любой непонятной ситуации оставайся фотогеничным
Бег с препятствиями не препятствие для отличного фото
Эта ящерка выглядит так, будто снимается в клипе с грустной песней
Парень знает, как принять эффектную позу
Привет, красотка! Как дела?
Кто-то обожает позировать фотографу, а кто-то по жизни фотогеничен без всяких усилий
Бонус: если вы не можете похвастаться такими же шикарными фото, как в подборке, вот вам чихающая белочка
А вот что стоит за шикарными фото
Фото на превью _Ollie/ reddit.com