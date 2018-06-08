На этих фотографиях нет ни грамма фотошопа, хоть в это и сложно поверить

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Удивительные вещи на этих снимках — вовсе не результат долгой работы в графической программе. И если вы никогда не видели чеширского пса или ковер, на который не каждый осмелится наступить, пришло время взглянуть на них прямо сейчас.

AdMe.ru собрал фотографии пользователей, которым повезло нажать на кнопку съемки в нужном месте и в нужное время.

«Из-за того, что фотография пересвечена, кажется, что голова моего пса парит в воздухе»

Геккон, застывший в янтаре 54 миллиона лет назад

«Сфотографировал свою дочку в туннеле, и это выглядит как плохой фотошоп»

Солнечный свет преломился в стекле аквариума

Никакого фотошопа. Просто сильный снегопад и стоящий сзади храма вездеход

Яблоко сорта «розовый жемчуг»

Из-за дождя на сетке пейзаж за окном стал похож на живопись

Ковер, на который мало кто осмелится наступить

«Я и мои друзья развлекались с сигаретным дымом и мыльными пузырями, и мне удалось сделать такой кадр!»

Сотни ворон на заснеженных деревьях ночью

«Моя огнедышащая жена»

Древо жизни в Южной Африке. Ему 2 000 лет

Всего лишь поворот снимка на 90 градусов, и он выглядит как фильм «Начало»

«Такая роза выросла у меня в саду»

Радуга и молния одновременно

Бонус: никакого фотошопа. У отца и дочери на самом деле такие волосы

А вам удавалось снять кадры, которые как будто долго обрабатывали в графической программе?