Мы собрали 18 фотографий, которые показывают, как нелегко быть подружкой невесты и другом жениха
Подружки невесты и друзья жениха — это те люди, которые любую свадьбу сделают незабываемой. Некоторые выполняют свои обязанности очень тщательно, другие не могут устоять на ногах от волнения в самый важный момент, а третьи поражают всех выбором свадебного подарка.
AdMe.ru собрал для вас фотографии, где можно увидеть всю нелегкую долю приближенных друзей невесты и жениха.
1. «Моя подруга отнеслась к своим обязанностям очень серьезно»
2. «Пара каждого из друзей жениха была чудесна»
3. Самая несговорчивая подружка невесты
4. «Моя свидетельница, дамы и господа. Мы так гордимся»
5. «Я делал предварительную свадебную фотосессию, но невеста была занята. Поэтому мой друг подменил ее»
6. «Когда подружка невесты знает, как ей угодить»
7. «Подруга была немного пьяна и случайно упомянула о сексе втроем в колледже. Фото сделано, когда она поняла, что сказала»
8. «Эволюция друзей жениха»
9. «На моей свадьбе мы воссоздали знаменитое фото»
10. «Моя жена вела себя как динозавр, а ее подруга изображала пальму. Это ли не дружба?»
11. «Девушка попросила свою 89-летнюю бабушку присутствовать на своей свадьбе в качестве подружки невесты»
12. «Я упала в обморок посреди свадьбы моей лучшей подруги»
13. «Мой первый раз, когда я был свидетелем. К счастью, у нас были самые веселые подружки невесты»
14. «Фотография никогда не подводила меня так сильно»
15. «Свадебный фотограф запечатлел романтичный момент между моей подругой и полом»
16. «Кажется, она не впечатлена...»
17. «Сова, доставляющая кольца, атаковала моего друга»
18. Память об этом дне у подружки невесты точно останется на всю жизнь
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