Мы собрали 18 фотографий, которые показывают, как нелегко быть подружкой невесты и другом жениха

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Подружки невесты и друзья жениха — это те люди, которые любую свадьбу сделают незабываемой. Некоторые выполняют свои обязанности очень тщательно, другие не могут устоять на ногах от волнения в самый важный момент, а третьи поражают всех выбором свадебного подарка.

AdMe.ru собрал для вас фотографии, где можно увидеть всю нелегкую долю приближенных друзей невесты и жениха.

1. «Моя подруга отнеслась к своим обязанностям очень серьезно»

2. «Пара каждого из друзей жениха была чудесна»

3. Самая несговорчивая подружка невесты

4. «Моя свидетельница, дамы и господа. Мы так гордимся»

5. «Я делал предварительную свадебную фотосессию, но невеста была занята. Поэтому мой друг подменил ее»

6. «Когда подружка невесты знает, как ей угодить»

7. «Подруга была немного пьяна и случайно упомянула о сексе втроем в колледже. Фото сделано, когда она поняла, что сказала»

8. «Эволюция друзей жениха»

9. «На моей свадьбе мы воссоздали знаменитое фото»

10. «Моя жена вела себя как динозавр, а ее подруга изображала пальму. Это ли не дружба?»

11. «Девушка попросила свою 89-летнюю бабушку присутствовать на своей свадьбе в качестве подружки невесты»

12. «Я упала в обморок посреди свадьбы моей лучшей подруги»

13. «Мой первый раз, когда я был свидетелем. К счастью, у нас были самые веселые подружки невесты»

14. «Фотография никогда не подводила меня так сильно»

15. «Свадебный фотограф запечатлел романтичный момент между моей подругой и полом»

16. «Кажется, она не впечатлена...»

17. «Сова, доставляющая кольца, атаковала моего друга»

18. Память об этом дне у подружки невесты точно останется на всю жизнь