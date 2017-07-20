Мы проверили 12 самых популярных в интернете хитростей для телефонов

Мы в AdMe.ru решили проверить 12 популярных хитростей для ваших гаджетов, для которых нужны лишь подручные предметы и ловкость рук.

Примечание: Список полезностей оформлен в виде «хит-парада», по ходу которого градус крутости будет только увеличиваться, а в финале вас ждет бонус.

12. Использовать батарейку вместо стилуса

Результат: Батарейка — отличная альтернатива стилусу, только прикладывать к экрану нужно конец батарейки со знаком «минус».

11. Сделать подставку для телефона из обычной скрепки

Результат: Смартфон отлично держится на разогнутой скрепке. Теперь можно смело смотреть видео, не боясь, что телефон упадет.

10. Намотать пищевую фольгу на указательный палец перчатки

Результат: Лайфхак работает, так что на специальных сенсорных перчатках для смартфонов можно сэкономить. И не нужно снимать перчатки на морозе, чтобы ответить на звонок или написать СМС.

9. Очистить USB-порт от грязи и пыли с помощью шприца

Результат: Разницы в чистоте USB-порта до и после продувания мы, увы, не заметили. Наш вердикт: продувание шприцем не поможет сделать ваш смартфон чище.

8. Сделать чехол для смартфона из воздушного шарика

Сначала надуйте воздушный шар (не туго, примерно на половину объема), а потом просто вдавите в него телефон: он облепит ваш смартфон, словно перчатка.

Результат: Работает. Так что если у вас нет чехла под рукой, но вы не хотите испачкать драгоценный гаджет, то смело используйте этот трюк.

7. Избавиться от царапин на экране с помощью зубной пасты

Результат: Втирание зубной пасты в экран телефона не помогло избавиться от царапин, а даже, наоборот, сделало их более заметными. Очень популярный в интернете лайфхак оказался бесполезным.

6. Смастерить штатив из скотча и резинок

Возьмите упаковку широкого скотча, поместите в него телефон и закрепите его с помощью резинок, а затем прикрепите эту конструкцию скотчем к месту, с которого вы собрались делать фотографию.

Результат: Работает. Такой штатив можно быстро соорудить, чтобы сделать совместное фото.

5. Поставить бутылку с водой на экран телефона, чтобы сделать ночник

Вывод: Работает. Читать под такой «лампой» у вас вряд ли получится, но вот оглядеться по сторонам и не удариться об углы в темной комнате удастся.

4. Использовать презерватив в качестве чехла для подводной съемки

Результат: Презерватив действительно не пропускает воду, не давая телефону намокнуть, но сенсор экрана перестает работать. В общем, «подводные» фотографии сделать нам так и не удалось.

3. Сделать фотографию с помощью кнопки на проводах наушников

Воткните наушники в разъем смартфона, включите режим фотосъемки и нажмите кнопку на проводах наушников — она сработает как пусковой механизм съемки.

Результат: Работает.

2. Сделать из смартфона увеличительное стекло с помощью капли воды

Осторожно поместите каплю воды на камеру телефона, подождите минуту и посмотрите через камеру на страницу книги с мелким шрифтом.

Результат: Работает, но капля воды сильно дрожит и может упасть в любую минуту. К сожалению, так читать будет крайне неудобно.

1. Спасти промокший телефон

Сначала нужно обтереть промокший телефон бумажным полотенцем, достать аккумулятор и извлечь SIM-карту. Затем выдуть оставшуюся после протирки воду пылесосом. Каждую деталь необходимо продувать в течение 20 минут. В завершение поместите телефон в пакет риса на ночь, чтобы рис впитал остатки влаги.

Результат: Нам удалось спасти «потерпевшего», но цвета значительно поблекли, а экран начал мигать. Лайфхак сработал лишь в какой-то мере и не вернул смартфон в прежнее состояние. Возможно, в таких случаях лучше сразу обращаться в сервисную службу, где вашему телефону окажут профессиональную помощь.

68 На склад!
12 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!