Мы проверили 12 самых популярных в интернете хитростей для телефонов

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Мы в AdMe.ru решили проверить 12 популярных хитростей для ваших гаджетов, для которых нужны лишь подручные предметы и ловкость рук. Примечание: Список полезностей оформлен в виде «хит-парада», по ходу которого градус крутости будет только увеличиваться, а в финале вас ждет бонус.

12. Использовать батарейку вместо стилуса

Результат: Батарейка — отличная альтернатива стилусу, только прикладывать к экрану нужно конец батарейки со знаком «минус».

11. Сделать подставку для телефона из обычной скрепки

Результат: Смартфон отлично держится на разогнутой скрепке. Теперь можно смело смотреть видео, не боясь, что телефон упадет.

10. Намотать пищевую фольгу на указательный палец перчатки

Результат: Лайфхак работает, так что на специальных сенсорных перчатках для смартфонов можно сэкономить. И не нужно снимать перчатки на морозе, чтобы ответить на звонок или написать СМС.

9. Очистить USB-порт от грязи и пыли с помощью шприца

Результат: Разницы в чистоте USB-порта до и после продувания мы, увы, не заметили. Наш вердикт: продувание шприцем не поможет сделать ваш смартфон чище.

8. Сделать чехол для смартфона из воздушного шарика

Сначала надуйте воздушный шар (не туго, примерно на половину объема), а потом просто вдавите в него телефон: он облепит ваш смартфон, словно перчатка. Результат: Работает. Так что если у вас нет чехла под рукой, но вы не хотите испачкать драгоценный гаджет, то смело используйте этот трюк.

7. Избавиться от царапин на экране с помощью зубной пасты

Результат: Втирание зубной пасты в экран телефона не помогло избавиться от царапин, а даже, наоборот, сделало их более заметными. Очень популярный в интернете лайфхак оказался бесполезным.

6. Смастерить штатив из скотча и резинок

Возьмите упаковку широкого скотча, поместите в него телефон и закрепите его с помощью резинок, а затем прикрепите эту конструкцию скотчем к месту, с которого вы собрались делать фотографию. Результат: Работает. Такой штатив можно быстро соорудить, чтобы сделать совместное фото.

5. Поставить бутылку с водой на экран телефона, чтобы сделать ночник

Вывод: Работает. Читать под такой «лампой» у вас вряд ли получится, но вот оглядеться по сторонам и не удариться об углы в темной комнате удастся.

4. Использовать презерватив в качестве чехла для подводной съемки

Результат: Презерватив действительно не пропускает воду, не давая телефону намокнуть, но сенсор экрана перестает работать. В общем, «подводные» фотографии сделать нам так и не удалось.

3. Сделать фотографию с помощью кнопки на проводах наушников

Воткните наушники в разъем смартфона, включите режим фотосъемки и нажмите кнопку на проводах наушников — она сработает как пусковой механизм съемки. Результат: Работает.

2. Сделать из смартфона увеличительное стекло с помощью капли воды

Осторожно поместите каплю воды на камеру телефона, подождите минуту и посмотрите через камеру на страницу книги с мелким шрифтом. Результат: Работает, но капля воды сильно дрожит и может упасть в любую минуту. К сожалению, так читать будет крайне неудобно.

1. Спасти промокший телефон