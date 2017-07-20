Мы проверили 12 самых популярных в интернете хитростей для телефонов
Мы в AdMe.ru решили проверить 12 популярных хитростей для ваших гаджетов, для которых нужны лишь подручные предметы и ловкость рук.
Примечание: Список полезностей оформлен в виде «хит-парада», по ходу которого градус крутости будет только увеличиваться, а в финале вас ждет бонус.
12. Использовать батарейку вместо стилуса
Результат: Батарейка — отличная альтернатива стилусу, только прикладывать к экрану нужно конец батарейки со знаком «минус».
11. Сделать подставку для телефона из обычной скрепки
Результат: Смартфон отлично держится на разогнутой скрепке. Теперь можно смело смотреть видео, не боясь, что телефон упадет.
10. Намотать пищевую фольгу на указательный палец перчатки
Результат: Лайфхак работает, так что на специальных сенсорных перчатках для смартфонов можно сэкономить. И не нужно снимать перчатки на морозе, чтобы ответить на звонок или написать СМС.
9. Очистить USB-порт от грязи и пыли с помощью шприца
Результат: Разницы в чистоте USB-порта до и после продувания мы, увы, не заметили. Наш вердикт: продувание шприцем не поможет сделать ваш смартфон чище.
8. Сделать чехол для смартфона из воздушного шарика
Сначала надуйте воздушный шар (не туго, примерно на половину объема), а потом просто вдавите в него телефон: он облепит ваш смартфон, словно перчатка.
Результат: Работает. Так что если у вас нет чехла под рукой, но вы не хотите испачкать драгоценный гаджет, то смело используйте этот трюк.
7. Избавиться от царапин на экране с помощью зубной пасты
Результат: Втирание зубной пасты в экран телефона не помогло избавиться от царапин, а даже, наоборот, сделало их более заметными. Очень популярный в интернете лайфхак оказался бесполезным.
6. Смастерить штатив из скотча и резинок
Возьмите упаковку широкого скотча, поместите в него телефон и закрепите его с помощью резинок, а затем прикрепите эту конструкцию скотчем к месту, с которого вы собрались делать фотографию.
Результат: Работает. Такой штатив можно быстро соорудить, чтобы сделать совместное фото.
5. Поставить бутылку с водой на экран телефона, чтобы сделать ночник
Вывод: Работает. Читать под такой «лампой» у вас вряд ли получится, но вот оглядеться по сторонам и не удариться об углы в темной комнате удастся.
4. Использовать презерватив в качестве чехла для подводной съемки
Результат: Презерватив действительно не пропускает воду, не давая телефону намокнуть, но сенсор экрана перестает работать. В общем, «подводные» фотографии сделать нам так и не удалось.
3. Сделать фотографию с помощью кнопки на проводах наушников
Воткните наушники в разъем смартфона, включите режим фотосъемки и нажмите кнопку на проводах наушников — она сработает как пусковой механизм съемки.
Результат: Работает.
2. Сделать из смартфона увеличительное стекло с помощью капли воды
Осторожно поместите каплю воды на камеру телефона, подождите минуту и посмотрите через камеру на страницу книги с мелким шрифтом.
Результат: Работает, но капля воды сильно дрожит и может упасть в любую минуту. К сожалению, так читать будет крайне неудобно.
1. Спасти промокший телефон
Сначала нужно обтереть промокший телефон бумажным полотенцем, достать аккумулятор и извлечь SIM-карту. Затем выдуть оставшуюся после протирки воду пылесосом. Каждую деталь необходимо продувать в течение 20 минут. В завершение поместите телефон в пакет риса на ночь, чтобы рис впитал остатки влаги.
Результат: Нам удалось спасти «потерпевшего», но цвета значительно поблекли, а экран начал мигать. Лайфхак сработал лишь в какой-то мере и не вернул смартфон в прежнее состояние. Возможно, в таких случаях лучше сразу обращаться в сервисную службу, где вашему телефону окажут профессиональную помощь.