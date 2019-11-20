Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

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Несмотря на то что естественность и натуральность хоть и медленно, но возвращается в тренды, женщины испокон веков стремились соответствовать модным тенденциям и эталонам красоты. Советский период это также не обошло стороной. Брови-ниточки, голубые тени, яркие румяна, объемные прически — современным девушкам многие из этих трендов могут показаться нелепыми, а люди той эпохи, скорее всего, скептически относятся к нынешним тенденциям.