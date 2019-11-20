Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни
Несмотря на то что естественность и натуральность хоть и медленно, но возвращается в тренды, женщины испокон веков стремились соответствовать модным тенденциям и эталонам красоты. Советский период это также не обошло стороной. Брови-ниточки, голубые тени, яркие румяна, объемные прически — современным девушкам многие из этих трендов могут показаться нелепыми, а люди той эпохи, скорее всего, скептически относятся к нынешним тенденциям.
Мы в AdMe.ru немного пофантазировали и представили, как бы выглядели звезды советского кино, если бы следовали сегодняшним модным веяниям.
1. Ирина Алферова
2. Александра Яковлева
3. Наталья Варлей
4. Наталья Фатеева
5. Ирина Муравьева
6. Светлана Крючкова
7. Анастасия Вертинская
8. Ирина Купченко
9. Маргарита Терехова
10. Светлана Светличная
11. Лариса Гузеева
12. Наталья Трубникова
13. Людмила Чурсина
14. Татьяна Догилева
15. Евгения Симонова
Как вы считаете, кто из этих актрис наиболее гармонично смотрится в образе, подогнанном под современные стандарты?
Фото на превью East News, Depositphotos, Depositphotos