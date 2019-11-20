Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

7
29
16
7k

Несмотря на то что естественность и натуральность хоть и медленно, но возвращается в тренды, женщины испокон веков стремились соответствовать модным тенденциям и эталонам красоты. Советский период это также не обошло стороной. Брови-ниточки, голубые тени, яркие румяна, объемные прически — современным девушкам многие из этих трендов могут показаться нелепыми, а люди той эпохи, скорее всего, скептически относятся к нынешним тенденциям.

Мы в AdMe.ru немного пофантазировали и представили, как бы выглядели звезды советского кино, если бы следовали сегодняшним модным веяниям.

1. Ирина Алферова

© East News   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

2. Александра Яковлева

© Plotnikov Valery / East News   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

3. Наталья Варлей

© Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

4. Наталья Фатеева

© EAST NEWS   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

5. Ирина Муравьева

© Карнавал / Киностудия имени М. Горького   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

6. Светлана Крючкова

© Gnevashev Igor / East News   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

7. Анастасия Вертинская

© Человек-амфибия / Ленфильм   © Depositphotos   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

8. Ирина Купченко

© Gnevashev Igor / East News   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

9. Маргарита Терехова

© East News   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

10. Светлана Светличная

© Бриллиантовая рука / Мосфильм   © Depositphotos   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

11. Лариса Гузеева

© Жестокий романс / Мосфильм   © Depositphotos   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

12. Наталья Трубникова

© 31 июня / Мосфильм   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

13. Людмила Чурсина

© Plotnikov Valery / East News   © Depositphotos   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

14. Татьяна Догилева

© Gnevashev Igor / East News   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

15. Евгения Симонова

© East News   © Depositphotos   © Depositphotos  

Как выглядели бы советские звезды, если бы их молодость пришлась на наши дни

Как вы считаете, кто из этих актрис наиболее гармонично смотрится в образе, подогнанном под современные стандарты?

Фото на превью East News, Depositphotos, Depositphotos

7
29
16
7k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться