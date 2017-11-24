10 доказательств того, что человек и мир вокруг него связаны невидимыми нитями

Агнешка Лепка — молодой и талантливый фотограф из Польши. Она создала проект «Человек против природы», в котором показала, что все мы — часть и продолжение этой планеты. На фотографиях Агнешки вены напоминают реки на картах мира, отпечатки пальцев очень похожи на фактуру ствола дерева, а родинки на коже сравниваются с созвездиями на небе.

AdMe.ru выбрал самые яркие фото, чтобы вы насладились тонкой красотой и прониклись смыслом, который фотограф вложила в этот проект.

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Это не первая серия работ девушки. Еще была выставка «Эмоциональные пейзажи». Другие фотографии можно посмотреть тут.

В 2011 году Агнешка получила диплом в области фотографии в Общей школе изобразительных искусств в Зелена-Гуре. А в 2015 году успешно дебютировала в конкурсе TIFF Festival, а также участвовала в семинарах «Sputnik Photos» в сотрудничестве с фотографом Филиппом Спрингером.

Девушка предпочитает аналоговую (пленочную) фотографию и все еще находится в поиске собственного стиля.

Фото на превью Agnieszka Lepka

7 На склад!
5 Комментарии
  • 24 ноября 2017
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  • 4825

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