Мужчины в мировой политике, от взгляда на которых сердце пропускает удар

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Мы привыкли видеть политиков угрюмыми мужчинами с поплывшей фигурой и изможденным лицом. Но иногда встречаются люди у власти, которые мало того, что умны и влиятельны, так еще и чертовски хороши собой. В таких случаях они просто обречены на успех.

AdMe.ru разыскал 14 привлекательных мужчин в мировой политике, способных завоевать сердца избирателей своей улыбкой не меньше, чем обещаниями.

1. Эммануэль Макрон, президент Франции

Еще в далеком детстве Эммануэль отличался от сверстников не по годам развитым интеллектом, амбициозностью и харизмой. Эти качества помогли Макрону стать президентом Франции в 2017 году. К слову, самым молодым в истории республики.

Интересный факт: Эммануэль виртуозно играет на фортепиано и не прочь сделать селфи со своими поклонниками.

2. Энрике Пенья Ньето, президент Мексики

Энрике управляет Мексикой с 2012 года. 51-летний лидер активно проводит реформы в сфере образования и энергетики. Интересный факт: женат на актрисе Анхелике Ривера, сыгравшей одну из главных ролей в популярном в 90-х годах сериале «Просто Мария».

3. Педро Санчес, премьер-министр Испании

В начале июня 2018 года Санчес стал новым главой правительства Испании. Перед этим политик заручился доверием народа, добившись отставки своего предшественника из-за его причастности к громким коррупционным скандалам. Интересный факт: во время присяги Педро отказался произносить клятву, положа руку на Библию, так как является атеистом. Вместо священной книги новый лидер Испании использовал Конституцию.

4. Марко Рубио, сенатор США

Марко имеет блестящую политическую карьеру, являясь одним из самых молодых сенаторов США. 47-летний политик очень популярен у латиноамериканцев, которые его всегда поддерживают. Интересный факт: в юности Марко достиг немалых успехов в футболе, играя за школьную команду. Благодаря спортивному таланту он поступил в колледж и получал футбольную стипендию.

5. Алексис Ципрас, премьер-министр Греции

Греческий политик не является красавцем в классическом понимании этого слова. Однако его яркая внешность вкупе с природным обаянием и умом превращает Алексиса в сильного политика. В своей стране Ципрас особенно популярен, ведь он делает все для того, чтобы Греция вышла из затяжного кризиса. Интересный факт: Алексис никогда не носит галстук. А все потому, что однажды он дал клятву: пока у Греции есть долги, этот предмет одежды на нем не увидят.

6. Себастьян Курц, канцлер Австрии

В Австрии Себастьяна называют «вундеркиндом» за умение сочетать в себе деловую коммуникабельность, острый ум и мудрые действия. Такие качества помогли Курцу стать самым молодым министром иностранных дел, а затем и самым молодым руководителем государства в Европе. Интересный факт: политик не имеет оконченного высшего образования. Тот самый случай, когда образование не показатель успешности.

7. Йоханн Гуденус, вице-мэр Вены

Еще один молодой и обаятельный австриец — вице-мэр Вены и глава венского отделения Австрийской партии свободы. Йоханн известен в Европе как рассудительный и амбизициозный политик. Интересный факт: прекрасно владеет русским языком и интересуется русской культурой.

8. Кахабер Каладзе, мэр Тбилиси

Именитый футболист в прошлом и успешный грузинский политик сегодня известен не только талантами, но и добрым сердцем. Занявшись политической деятельностью, Каха Каладзе отдает всю свою зарплату на благотворительность. С 2017 года он занимает пост мэра Тбилиси. Интересный факт: Каха с уверенностью может претендовать на звание самого стильного политика. Он превосходно выглядит и в джинсах с кроссовками, и в деловом костюме.

9. Чека Уманна, член парламента Великобритании

39-летний политик занимается вопросами по бизнесу и энергетике и может найти общий язык с любым собеседником. Интересный факт: детство Чеки было непростым. Его отец был нигерийским иммигрантом, а после того как он умер, матери будущего политика пришлось в одиночку воспитывать Чека и его младшую сестру.

10. Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, король Бутана

38-летний Джигме принимает активное участие в политике и жизни страны, проводя демократические реформы с сохранением национальных традиций. На особом счету у короля — поддержание экологического баланса в Бутане. Интересный факт: а вот с традицией многоженства Кхесар решил покончить, заявив, что его молодая жена Джецун Пема останется для него единственной. Такой любви остается только позавидовать!

11. Гэвин Ньюсом, вице-губернатор Калифорнии

Калифорнийский вице-губернатор пользуется успехом у американцев за поддержку однополых браков и помощь городским бездомным. Интересный факт: Гэвин является активным пользователем социальных сетей. Помимо фотографий с избирателями, политик выставляет на своих страничках селфи и фото с детьми.

12. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Премьер-министр Канады уже многие годы привлекает к себе внимание общественности. И дело не только в его обаятельной внешности. 46-летний политик отстаивает права женщин и детей, а еще обладает отменным чувством юмора. Интересный факт: Джастин любит надевать забавные яркие носки вместе со строгими костюмами.

13. Тим Харрис, лидер оппозиционной партии ЮАР

Является известным южноафриканским политиком и директором агентства по инвестициям и торговле в Кейптауне. Выступает за выделение льгот для малого бизнеса и поддержку молодых работников. Интересный факт: Тим страстный поклонник серфинга. Однажды ему с друзьями пришлось заночевать в диких джунглях после неудачного катания на серфе.

14. Эдуардо Лейте, политический деятель Бразилии

Бывший мэр бразильского города Пелотас, а ныне один из лидеров Партии социальной демократии борется с коррупцией и выступает за повышение уровня образования в стране. Интересный факт: участвует в веломарафонах и очень любит чай матэ.

А кто из политиков привлек ваше внимание больше всего?