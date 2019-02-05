Московский фотограф уехала жить в лес, чтобы спасать искалеченных собак, и ни о чем не жалеет

7

2

194

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Дарья Пушкарева, известный фотограф и в прошлом оператор-постановщик, оставила красивую и дорогую московскую жизнь и переехала... в лес. Там она вместе с мужем создает свой маленький райский уголок для тех собак, у которых почти нет шансов на дальнейшую счастливую жизнь в другом месте, — для брошенных стариков и инвалидов.

AdMe.ru был восхищен историей этого, казалось бы, обычного (или все же не очень?) человека и решил, что просто обязан поделиться ей с вами, чтобы сделать наш мир еще немножечко лучше.

Дарья Пушкарева несколько лет работала в кино- и фотосфере в Москве, став достаточно известным человеком в тех кругах и попав в VIP-сегмент. Рестораны, множество встреч, дорогая одежда, крутая техника, различные поездки и, конечно, работа. Много работы. Но мечталось о другом...

Еще в школе, когда у всех спрашивали про будущие профессии, Дарья отвечала: «А я хочу приют для собак». При этом она очень их боялась. Каждый раз, когда видела собаку на улице, переходила на другую сторону, даже став взрослой. Но любовь к ним, пусть и абстрактная, крепла, да и мечта хотя бы об одной собаке (в детстве были только коты) никуда не исчезла. Кстати, Дарья перестала бояться лучших друзей человека благодаря одному случаю. Как-то раз после завершения рабочего дня съемочная группа принялась готовить шашлыки, и на запах откуда-то пришел пес. Дарья инстинктивно отодвинулась, а один человек совершенно спокойно погладил собаку, и та его не тронула. На удивленный вопрос Дарьи, почему пес его не укусил, он ответил: «А почему это должно было случиться? Видно же, что собака добрая». С тех пор страх прошел.

Из-за напряженного рабочего графика у Дарьи не было возможности завести своего питомца, но девушка стала помогать приютам и волонтерам. В первую очередь финансово. Однажды Дарья увидела объявление о том, что «щенку без глаза из приюта» требуется ₽ 10 тыс. на офтальмолога. Они с мужем отправились передавать деньги, но им ответили, что собаку все равно некому везти, поэтому к врачу она не попадет. Решение было принято моментально. Собаку они посадили к себе в машину... и так она и осталась в их семье. Правда, оказалась с двумя глазами (один глаз был просто зашит после травмы) и «мерзким характером». Однако это уже никого не смущало. Пес зажил настоящей королевской жизнью с кормами, привозимыми из других стран, множеством личных врачей и кинологом.

Затем, по словам Дарьи, собаки стали находить ее сами. Кто-то приходил прямо к дому, а кто-то даже на съемочную площадку. Жизнь девушки резко изменилась с появлением 7-й собаки — гончей-инвалида из Краснодара. Пес был агрессивным и неадекватным. Он не только бросался на людей (в том числе и на Дарью с мужем), но и порой внезапно начинал охранять невидимые предметы, так как имел черепно-мозговую травму. Занятия с кинологом не очень помогали, и Дарье советовали усыпить или отдать собаку. Девушка же не могла понять, как можно так поступить с членом своей семьи. Но и держать опасную собаку в квартире вместе с другими становилось невозможно. Тогда было решено поселить его в вольере. И для этого пришлось искать дом за городом.

Дарья с мужем и собаками сменили 2 дома, продолжали ездить на съемки и увеличивать число хвостатых членов семьи. Но потом стало неудобно перед соседями: все-таки собаки лают, постоянно гуляют рядом во дворе. И Дарья решила совсем уехать от людей — «в лес». Нашли участок на сельскохозяйственной земле недалеко от деревни, где они тогда жили, и стали перебираться туда. Там не было ни электричества, ни воды. Просто поле с березками. Начали строить вольеры и корпуса для собак. Зимой ходили на лыжах от дороги и обратно с привязанными к поясу пакетами с мясом для питомцев и бензином для генератора. Но главное, что собаки были счастливы и никому не мешали. А ведь именно об этом Дарья и мечтала.

Сейчас у Дарьи с мужем более 100 собак. У них есть теплые корпуса и вольеры. Собаки едят мясо и рыбу и каждый день гуляют на 5 га земли. Некоторые из них передвигаются на колясках, так как у них травмы позвоночника, а кто-то предпочитает постоянно спать у печки, поскольку годы берут свое. Но каждый из них получил шанс дожить свою жизнь не на улице или в приюте, а в семье, где его действительно любят.

А Дарья с мужем все так же ходят пешком до дороги, когда начинается пурга, ездят мыться к знакомым в деревню и отапливают помещения дровами, которые сперва надо заготовить. Не говоря уже о различных процедурах и капельницах для некоторых животных. Бытовые условия для людей оставляют желать лучшего, так как ни денег, ни времени сразу на все не хватает, ведь первоочередная задача — обеспечить комфортную жизнь собакам.

Был случай, когда Диме, мужу Дарьи, нужно было срочно уехать ночью с собакой в клинику. Девушка осталась одна. Через час печь потухла, мобильный разрядился, фонарик почти сел. Стояла зима. Тогда Дарья собрала собак и стала греться с ними в обнимку, чтобы хоть как-то дождаться возвращения мужа. Правда, сейчас она уже научилась справляться с печками.

Как-то Дарья познакомилась с девушкой-волонтером, в разговоре с которой услышала фразу: «Вот мои лисы...», и загорелась идеей спасать еще и рыжих хищников со звероферм. Первые лисята были выкуплены через месяц с притравки. Потом Дарье попалось на глаза объявление, в котором пристраивался щенок енотовидной собаки без лапки. Дарья растрогалась и решила взять его к себе. А у него были еще братики и сестрички...

Так в жизни Дарьи началась отдельная глава, посвященная спасению пушных зверей. Им требовались особые условия содержания, так как лисы, по словам девушки, словно жидкость: могут просочиться в любую щель. Но с помощью профессионалов и благодаря огромному желанию все получилось. Более того, Дарья стала вести отдельный профиль в Instagram про жизнь с лисами, рассказывая о нюансах содержания этих животных и отвечая на вопросы, если вдруг кто-то захочет последовать ее примеру.

Дарье часто задают два вопроса. Первый — про деньги: откуда средства на все это? Дарья работает удаленно ретушером. К счастью, из «прошлой жизни» остались обеспеченные клиенты, которым нужны профессиональные услуги и которые готовы хорошо оплачивать качественную работу. К тому же помогают друзья и просто неравнодушные люди. Как раньше и Дарья помогала различным волонтерам.

Второй популярный вопрос: для чего это? Для Дарьи все просто и очевидно: «Ради их счастливых глаз и лиц». По словам девушки, когда видишь собак сладко спящими, вкусно кушающими и довольно виляющими хвостами, понимаешь, что боль, слезы, трудности и лишения — это вполне адекватная плата за такую радость. Кстати, Дарья очень обижается, когда ее дом называют приютом. «Мы — семья!» — утверждает она. «Приют — это текучка и лишь временное содержание бесхозного животного. У нас все собаки личные, мы ради них живем, и они остаются с нами до самого конца, какими бы сложными ни были».

А насколько кардинально вы готовы изменить свою жизнь ради мечты?