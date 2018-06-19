Мелочи, от которых хоть раз кайфовал каждый из нас. Некоторые можно повторить прямо сейчас
У каждого из нас есть вещи, которые, несмотря на свою простоту и обыденность, доставляют нам невероятное наслаждение. Это может быть что угодно, начиная от съеденного кусочка торта после долгой диеты и заканчивая почесыванием между лопатками, когда удается попасть именно в тот самый чешущийся «эпицентр».
AdMe.ru решил вспомнить и собрать моменты, которые способны доставить нам огромное удовольствие и заставить лицо растянуться в улыбке блаженства.
1. Устроить в своей ванной спа-салон
2. Массаж головы позволяет увидеть небо в алмазах
3. Прийти на работу в офис и получить приятный сюрприз
«Бесплатно».
4. Когда подруги пищат от восторга, увидев твои крутейшие новые туфли
5. Видеть, что кто-то готов ради тебя на поступки
6. Когда в доме маленький ребенок, но тебе чудом удается выкроить себе личное пространство
7. Отдохнуть после тяжелого дня
8. Когда можно расслабиться и не втягивать живот на людях
9. Смотреть на пирожное и чувствовать, как перфекционист внутри тебя плачет от счастья
10. А потом зайти в ближайший магазин и понять, что внутренний перфекционист есть не только у тебя
11. Чувствовать гордость за себя, когда понимаешь, что сломал систему
12. Хихикать от того, что кто-то шушукает тебе на ухо, а по телу бегают мурашки
13. Когда захотела покапризничать, а твой парень принял игру и начал сюсюкать с тобой как с маленькой
14. В жаркий летний день принять прохладный душ
15. Налить полный стакан и умудриться не пролить ни одной капли
16. Ехать и ликовать от того, что несколько светофоров подряд тебе горит зеленый свет
17. Поваляться на травке, наслаждаясь тишиной и чистым воздухом
18. Съесть жирную, вредную, но безумно вкусную еду после изнурительной диеты
19. В щекотливой ситуации иметь неоспоримый козырь в рукаве
«Расслабься, гринго, я работаю легально».
20. Понимать, что твой друг не бросит тебя в трудную минуту
21. «Я взрослый мужчина, и это моя первая ванна с пеной за долгие годы. Балуйте себя!»
22. Почувствовать, что для кого-то ты целый мир
23. «Я никогда не завидовала детям, получающим такие потрясающие торты на день рождения. Но сегодня мне 32, и я действительно счастлива от того, что получила этот удивительный торт»
24. Снять туфли после долгого хождения на каблуках
А что вам доставляет райское наслаждение?