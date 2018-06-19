Мелочи, от которых хоть раз кайфовал каждый из нас. Некоторые можно повторить прямо сейчас

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У каждого из нас есть вещи, которые, несмотря на свою простоту и обыденность, доставляют нам невероятное наслаждение. Это может быть что угодно, начиная от съеденного кусочка торта после долгой диеты и заканчивая почесыванием между лопатками, когда удается попасть именно в тот самый чешущийся «эпицентр».

AdMe.ru решил вспомнить и собрать моменты, которые способны доставить нам огромное удовольствие и заставить лицо растянуться в улыбке блаженства.

1. Устроить в своей ванной спа-салон

2. Массаж головы позволяет увидеть небо в алмазах

3. Прийти на работу в офис и получить приятный сюрприз

«Бесплатно».

4. Когда подруги пищат от восторга, увидев твои крутейшие новые туфли

5. Видеть, что кто-то готов ради тебя на поступки

6. Когда в доме маленький ребенок, но тебе чудом удается выкроить себе личное пространство

7. Отдохнуть после тяжелого дня

8. Когда можно расслабиться и не втягивать живот на людях

9. Смотреть на пирожное и чувствовать, как перфекционист внутри тебя плачет от счастья

10. А потом зайти в ближайший магазин и понять, что внутренний перфекционист есть не только у тебя

11. Чувствовать гордость за себя, когда понимаешь, что сломал систему

12. Хихикать от того, что кто-то шушукает тебе на ухо, а по телу бегают мурашки

13. Когда захотела покапризничать, а твой парень принял игру и начал сюсюкать с тобой как с маленькой

14. В жаркий летний день принять прохладный душ

15. Налить полный стакан и умудриться не пролить ни одной капли

16. Ехать и ликовать от того, что несколько светофоров подряд тебе горит зеленый свет

17. Поваляться на травке, наслаждаясь тишиной и чистым воздухом

18. Съесть жирную, вредную, но безумно вкусную еду после изнурительной диеты

19. В щекотливой ситуации иметь неоспоримый козырь в рукаве

«Расслабься, гринго, я работаю легально».

20. Понимать, что твой друг не бросит тебя в трудную минуту

21. «Я взрослый мужчина, и это моя первая ванна с пеной за долгие годы. Балуйте себя!»

22. Почувствовать, что для кого-то ты целый мир

23. «Я никогда не завидовала детям, получающим такие потрясающие торты на день рождения. Но сегодня мне 32, и я действительно счастлива от того, что получила этот удивительный торт»

24. Снять туфли после долгого хождения на каблуках

А что вам доставляет райское наслаждение?