Российский фотограф создает необычные портреты, на которых видно настоящее «я» человека, а не его образ в обществе
Юлдуз Бахтиозина (Uldus Bakhtiozina) — один из самых необычных российских фотографов с узнаваемым стилем работ и собственной философией. В ее снимках не найти повседневных сюжетов, но Юлдуз называет себя фотографом-документалистом. Правда, документирует она не реальность, а наши с вами мечты. Каждый кадр Бахтиозиной — странная выдумка, волшебная игра и уникальная возможность расширить границы воображения.
AdMe.ru предлагает познакомиться с Юлдуз поближе.
Фотограф рассказывает, что найти собственный стиль в искусстве ей помог жизненный опыт. Юность Юлдуз провела в Лондоне. Учебу там ей приходилось совмещать с работой официантки в 2 местах одновременно. В трудные времена девушка придумала отличный способ не унывать — она представляла себя героиней фильма, в котором ей нужно было великолепно вжиться в роль простой официантки. Это помогло воспринимать черные полосы как игру и мотивировало изменить жизнь к лучшему.
Сейчас Юлдуз создает для своих моделей такие же альтернативные реальности, в которых они могут примерить на себя роль кого-то еще.
«В своих работах я предлагаю людям сыграть в игру, как раньше, когда мы были детьми, когда мы притворялись кем-то другим, и это делало нас по-настоящему счастливыми», — говорит фотограф.
Одна из самых трогательных фотографий в портфолио Юлдуз — это портрет юной воительницы. Девушка, которая позировала для снимка, мечтала быть сильной и смелой, но из-за проблем со здоровьем не могла заниматься спортом. В 22 года она умерла от порока сердца.
Юлдуз Бахтиозина придумывает для своих моделей целый мир. Она не пользуется фоторедакторами и физически создает каждую деталь в кадре — от костюмов до декораций.
«В моей работе есть месяцы, потраченные на физическое воплощение идеи в реальность, часы — чтобы это запечатлеть, минуты — чтобы проявить пленку, и вечность — чтобы существовать», — написала Бахтиозина в своем инстаграме.
Снимки Юлдуз смелые и сказочные.
Они — словно экскурсия в другое измерение.
Юлдуз Бахтиозина на своем примере доказывает: мы способны создать собственную реальность. Все, что для этого нужно, — это смелость проявить себя.
Как вам снимки российского фотографа? Расскажите нам о своих впечатлениях в комментариях.
Фото на превью uldusss / instagram, uldusss / instagram