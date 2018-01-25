Российский фотограф создает необычные портреты, на которых видно настоящее «я» человека, а не его образ в обществе

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Юлдуз Бахтиозина ( Uldus Bakhtiozina ) — один из самых необычных российских фотографов с узнаваемым стилем работ и собственной философией. В ее снимках не найти повседневных сюжетов, но Юлдуз называет себя фотографом-документалистом. Правда, документирует она не реальность, а наши с вами мечты. Каждый кадр Бахтиозиной — странная выдумка, волшебная игра и уникальная возможность расширить границы воображения.

Фотограф рассказывает, что найти собственный стиль в искусстве ей помог жизненный опыт. Юность Юлдуз провела в Лондоне. Учебу там ей приходилось совмещать с работой официантки в 2 местах одновременно. В трудные времена девушка придумала отличный способ не унывать — она представляла себя героиней фильма, в котором ей нужно было великолепно вжиться в роль простой официантки. Это помогло воспринимать черные полосы как игру и мотивировало изменить жизнь к лучшему.

Сейчас Юлдуз создает для своих моделей такие же альтернативные реальности, в которых они могут примерить на себя роль кого-то еще.