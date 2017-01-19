Мама четверых детей показала, что такое детство без телевизора и гаджетов

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Ники Бун (Niki Boon) увлекалась фотографией в юности, когда жила в Шотландии, но потом разные события жизни отодвинули это хобби на второй план. Но, когда Ники поселилась в сельской глубинке в Новой Зеландии и родила четверых детей, страсть к фотографии вернулась с новой силой. Она смотрела, как ее дети познают мир вокруг, и это стало лучшим вдохновением. Серию фотографий, посвященных жизни ее детей, Ники назвала «Дикое детство» (Childhood in the Raw). Мы в AdMe.ru выбрали те, что понравились нам больше всего, и публикуем с разрешения автора.

«Мои дети живут без телевизора и современных гаджетов».

«Наш образ жизни может показаться кому-то сложным или странным...»

«но я так счастлива, что мы живем в этом совершенно магическом месте».

«Я веду летопись их дней, полных общения с природой и игр до упаду».

«Это запись их детства, жизни как она есть...»

«их реальности».

«А еще это отражение моего детства...»

«того времени, когда я была абсолютно свободна».

«И такого же опыта я теперь хочу для своих детей».

«И мне очень хочется, чтобы мои фото напомнили людям об их собственном детстве».

«Мои дети приходят домой все в грязи, и я понимаю, что это то, что им нужно».

«Они бегают, где захотят, и существуют в единстве с природой».

«Они живут здесь и сейчас, дикие и свободные...»

«и ничего не стоит между их маленькими душами и природой».

«Да, сельская жизнь требует труда...»

«но зато дети полностью понимают, как именно нам достаются блага».

«Они видят, откуда берется еда. Что такое жизнь и смерть».