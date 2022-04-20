Мама снимает жизнь своих 5 детей. И эти фотографии похожи на теплые открытки
Мег Локс — мама 5 детей и по совместительству фотограф с кучей подписчиков в соцсетях. Как-то она призналась, что дети — ее самый большой источник вдохновения. Неравнодушна Мег и к благотворительной деятельности. Она фотограф-волонтер в некоммерческой компании, которая занимается помощью детям, борющимся с онкологическими заболеваниями.
Мы в AdMe.ru отсмотрели все портфолио с работами Мег и поняли, что так снимать может только человек, безумно влюбленный в свое дело.
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Какая из работ Мег на вас произвела особое впечатление?
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