Люди поделились странными находками, которые встречаются один раз на миллион

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Вы когда-нибудь видели отель для насекомых? А двери для фей или морские анютины глазки? Пользователи поделились своими необычными находками: одни из них вызывают удивление, другие — желание разобраться и понять, что же это такое.

AdMe.ru собрал фотографии любопытных находок, которые доказывают, что удивительное рядом.

15. «Вчера в реке нашли эти штуки, кто-нибудь знает, что это?»

Это называется «дия», или «дипак», — масляная лампа, которую используют во время празднования Дивали. На кончиках можно увидеть следы от огня.

14. «Подскажите, что это может быть? Деревяшки, запертые в клетку в одном из парков Барселоны»

Это странное сооружение — отель для насекомых. В нем могут поселиться полезные для парка или сада насекомые: божьи коровки, бабочки, златоглазки.

13. «Нашли в иле у побережья Южной Каролины. Что это?»

Это морские анютины глазки. Относятся к стрекающим (тип многоклеточных животных). Их называют мягкими кораллами.

12. «Это ископаемое? Мой брат купил это, когда был маленьким»

В этом куске камня окаменелый трилобит.

11. «Это блюдо нам подали в суши-ресторане, который мы нашли через Yelp»

Это морские ананасы. Их вкус часто описывают так: резина, смоченная в аммиаке. Но есть и ценитили морского «фрукта», которые заказывают ананасы к саке.

10. «Моя девушка нашла эту дверь в дереве неподалеку от озера Ломонд в Шотландии»

Приклеенные к дереву двери называют дверями для фей. За ними есть немного свободного места, где люди могут оставить феям подарок или послание.

9. Это трейлер длиной 25 футов?

Это закрытый багажник для перевозки планеров (безмоторный летательный аппарат).

8. «Эту штуку я нашел в мусорном контейнере. Кто-нибудь знает, что это?»

Это эрху — старинный китайский музыкальный инструмент с двумя металлическими струнами.

7. «Моя мама купила это на блошином рынке. Не знаю, для чего эта штука, но она очень тяжелая»

Это подставка для ножей, предназначенных для вскрытия писем.

6. «Нашла странную бутылку из стекла и серебра. Она не открывается»

Это декантер — специальный графин для декантации и подачи вина. Чтобы открыть эту старую и дорогую вещь, нужно обратиться к ювелиру.

5. Странное сооружение на Верхнем озере, Маркетт, штат Мичиган

Это заброшенный рудный док. Конструкция предназначена для удобной разгрузки руды на суда.

4. «Нашел этот камень на крыльце моего нового дома. Я увидел этот след, когда перевернул его. Это ископаемое?»

Это ликопсиды (растения плауновидные) — одни из самых распространенных видов окаменелостей в сланцевых пещерах. Эти деревья достигали в высоту более 30 метров.

3. «Это досталось мне от прадедушки, который был математиком. Что это может быть?»

Это карманная шифровальная машинка времен Второй мировой войны. В 1930-х годах во Франции был разработан похожий шифровальный аппарат — Le Sphinx.

2. Очень странная штука. Кто-нибудь знает, что это такое?

Это китайская народная игрушка «четыре счастья». Она символизирует четыре счастья вместе: радость от долгожданного дождя после засухи, радость от первой брачной ночи, радость от сдачи экзаменов и радость от встречи старого друга.

1. «Клиент нашел это у нас в вестибюле. Что это?»

Это прибор для вставки и удаления контактных линз и глазных протезов.

А какие необычные вещи находили вы?