Люди по всему миру выбирали самых красивых мужчин, и вот 20 победителей

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Существует много конкурсов красоты, где внешность участников оценивает специальное жюри. И часто бывает, что их выбор совершенно непонятен обычным людям. А интернет-портал TC CANDLER составляет списки 100 самых красивых мужчин и женщин, учитывая мнение более 3 млн пользователей интернета со всего мира.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на фото 20 самых красивых мужчин, которые оказались на вершине списка. Вы ни за что не угадаете, кто занял первое место.

20. Треванте Роудс, актер

В детстве Треванте профессионально занимался легкой атлетикой и даже выиграл золотую медаль на панамериканском чемпионате среди юниоров. Однако после окончания школы он решил стать актером. И не прогадал: после главной роли в оскароносной драме «Лунный свет» Треванте обрел мировую славу.

19. Тхэян, певец

Настоящее имя южнокорейского певца — Тон Ен Бэ, а его сценический псевдоним в переводе с корейского означает «солнце». Он прославился благодаря участию в бойз-бенде Big Bang, и уже 10 лет Тхэян успешно занимается сольной карьерой. Тхэян был назначен почетным послом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, после которых о парне узнал весь мир.

18. Тони Махфуд, модель

24-летний итальянец с сирийскими корнями не зацикливается на своей внешности и серьезно увлечен творчеством. Помимо работы в модной индустрии, Тони успел окончить Гамбургскую школу искусств и занялся рисованием. Иногда он выкладывает процесс написания своих картин на YouTube, и видео собирают сотни тысяч просмотров.

17. Михиль Хейсман, актер

Мировую славу ему принес персонаж из «Игры престолов». Хёйсман сыграл Даариена Нахариса — советника и поклонника Дэйнерис Таргариен. Но популярность не слишком привлекает Михиля, он называет себя интровертом и даже поселился со своей семьей в Новом Орлеане, подальше от голливудского шума и тусовок.

16. Марио Касас, актер

Нашумевшая мелодрама «Три метра над уровнем неба» принесла Касасу любовь девушек по всему миру, а страстный киношный роман с главной героиней Баби (Марией Вальверде) некоторое время продолжался и в реальной жизни.

15. Барыш Ардуч, актер

В детстве Барыш хотел стать спортсменом и даже выиграл грант на обучение в спортивной академии. А уже после первого года учебы понял, что его тяга к творчеству сильнее, чем к спорту. Сейчас Ардуч широко известен в Турции благодаря ролям в телевизионных сериалах.

14. Аарон Тейлор-Джонсон, актер

Его первой масштабной работой был фильм «Стать Джоном Ленноном», где он сыграл самого Леннона. Во время съемок Аарон влюбился в режиссера Саманту Тейлор, несмотря на то что женщина старше его на 23 года. В 2012 году они поженились и взяли себе двойную фамилию Тейлор-Джонсон, сейчас пара воспитывает четверых детей.

13. Чонгук, певец

После популярного шоу талантов в Южной Корее Чонгук загорелся идеей стать певцом. И вот уже 5 лет он поет, танцует и пишет песни в составе очень популярного азиатского бойз-бенда Bangtan Boys. Также певец развивает и сольную карьеру, исполняя кавер-версии известных песен.

12. Оскар Айзек, актер

В старшей школе Оскар развлекал одноклассников странными выходками и из-за проблем с поведением был исключен. Но это не помешало ему получить блестящее образование, поступив в знаменитую Джульярдскую школу. К своим 39 годам Оскар сыграл уже в нескольких десятках фильмов.

11. Дженсен Эклс, актер

Наибольшую известность Дженсен приобрел благодаря сериалам «Сверхъестественное» и «Тайны Смолвиля». В 2009 году он женился на фотомодели и актрисе Дэннил Харрис, сейчас пара воспитывает троих детей, невероятно милые фотографии с которыми актер регулярно выкладывает в свой инстаграм.

10. Мариано ди Вайо, блогер

В юности Мариано подрабатывал моделью, а со временем понял, что о мужской моде известно не так уж много, и решил создать собственный ресурс для мужчин, интересующихся стилем. Тема оказалась популярной, и сегодня у Мариано уже более 6 млн подписчиков в инстаграме.

9. Сехун, танцор и певец

В 12 лет Сехун сбежал от заметившего его на улице агента по поиску талантов, которому все же удалось догнать юное дарование и пригласить на прослушивание. Спустя несколько лет Сехун обрел популярность в составе южнокорейской группы EXO. Его уже не раз признавали одним из самых обаятельных мужчин азиатской внешности.

8. Идрис Эльба, актер

В юношестве Идрис мечтал стать диджеем, выступая в ночных клубах Лондона. Днем Эльба подрабатывал на заводе Ford, снимался в эпизодических ролях в телесериалах. Идрис сыграл более 50 ролей в кино и на телевидении, но его актерская карьера пошла в гору уже после того, как ему исполнилось 30.

7. Феликс Чельберг, блогер

Феликс более известен под псевдонимом ПьюДиПай, его одноименный канал на YouTube насчитывает более 65 млн подписчиков и более 18 млрд просмотров. А началось все с того, что в 2010 году парень бросил учебу в университете и начал записывать ролики о прохождении видеоигр.

6. Стэнли Вебер, актер

Стэнли — сын известного французского актера и режиссера Жака Вебера. Он с детства знал, что пойдет по стопам отца, и не прогадал с выбором профессии. Особенно ему удаются персонажи в исторических фильмах. Наиболее известная его роль — Хуана Борджиа в телесериале «Борджиа».

5. Уильям Леви, актер

Уильям родился в рыбацкой деревушке недалеко от Гаваны, был старшим из троих детей, мама воспитывала их одна. В 14 лет парень эмигрировал в США, чтобы учиться в бизнес-школе и вытащить свою семью из бедности. Но сидеть за партой парню показалось скучно, и он бросил учебу ради съемок в сериалах.

4. Джеймс Рид, певец

Родители Джеймса развелись, и до 15 лет он жил с отцом. Когда финансовое состояние папы ухудшилось, воспитанием Джеймса занялась мама, в прошлом певица. Он переехал к ней на Филиппины и именно там, после победы в местной версии реалити-шоу «Большой брат», обрел популярность, начал сольную карьеру.

3. Арми Хаммер, актер

Предки Хаммера эмигрировали из Российской империи, в память о своих славянских корнях он, его брат и отец сделали одинаковые татуировки на кириллице. Арми исполнял эпизодические роли в фильмах и телесериалах, пока его не заметил режиссер Дэвид Финчер и не предложил сняться в фильме «Социальная сеть».

2. Джейсон Момоа, актер

Джейсон впервые попробовал себя в качестве актера в знаменитом телесериале 90-х «Спасатели Малибу», а в 2011 году к Момоа пришла новая волна славы после роли Кхала Дрого в сериале «Игра престолов». Сейчас Джейсону 39 лет, в прошлом году после 12 лет знакомства он женился на актрисе Лизе Боне, с которой они воспитывают троих детей.

1. Ким Тхэ Хен, певец

Первое место в списке самых красивых мужчин в мире занял еще один южнокорейский певец и участник хип-хоп-группы Bangtan Boys. Ким Тхэ Хен пишет, исполняет и продюсирует песни, готовится дебютировать в качестве актера кино, а ведь ему всего 22 года.